Unfall in Meerbusch : Pedelecfahrer (86) stürzt nach Beinahe-Zusammenstoß

Unfall in Meerbusch

Der verletzte Senior wurde in einem Krankenhaus behandelt. Foto: dpa

Osterath Am Mittwoch, 30. Juni, wurde ein 86-jähriger Pedelecfahrer bei einem Unfall verletzt. Ein Autofahrer hatte den vorfahrtberechtigten Radler in einem Kreisverkehr übersehen.

Osterath (RP) Am Mittwochmorgen um kurz vor 10 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst zum Kreisverkehr Willicher Straße/Rudolf-Lensing-Ring gerufen, weil Anrufer einen Verkehrsunfall gemeldet hatten. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte ein Autofahrer beim Einfahren in den Kreisverkehr einen dort bereits fahrenden 86-jährigen Pedelecfahrer nicht bemerkt. Zwar kam es nicht zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtberechtigten Radler. Doch dieser stürzte, als das Auto unerwartet auftauchte. Dabei verletzte sich der Pedelecfahrer und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang.