Bildung in Meerbusch : Teckel Bilbo hört aufmerksam zu

Büderich Vier Lesehund-Teams sind an Meerbuscher Grundschulen unterwegs. Die Hunde helfen leseschwachen Schülern beim laut Vorlesen. Die Vierbeiner sind geduldige Zuhörer, sie meckern nicht und lachen kein Kind aus.

Initiiert hat diese „Lesehund-Aktion“ die Meerbuscher Kinder- und Jugendärztin Irene von Seebach Ende vergangenen Jahres. Sie war durch eine Publikation auf diese tierische Lesehilfe aufmerksam geworden, die bereits in Bayern und Norddeutschland erfolgreich praktiziert wird. Das Projekt Lesehunde der Johanniter Hilfsgemeinschaft Meerbusch (JHG) startete in diesem Jahr mit einem Ausbildungswochenende für Hund und Besitzer. Helmut Winter, der bei den Johannitern für die Ausbildung im Bereich tiergestützte Intervention zuständig ist, stellt klar, dass nicht jeder Hund in den Schulen eingesetzt werden könne. Deshalb werde bei dem Ausbildungswochenende ein Wesenstest mit den Hunden absolviert. Dabei spielt die Hunderasse keine Rolle: die Hunde, ob Dackel oder Labrador, müssen jedoch freundlich und ruhig sein, den Umgang mit Kindern gewohnt sein und sehr umgänglich sein. Für die Besitzer steht eine Theorie- und Praxisausbildung an, die mit einem Zertifikat bescheinigt wird. Nach dem bestandenen Prüfungswochenende darf das Lesehund-Team dann in den Schuleinsatz. „Ich habe vier ganz tolle Teams, die an der Adam-Riese-Grundschule und an der Mauritius Grundschule seit einigen Woche im Einsatz sind“, beschreibt Irene von Seebach die ersten Schulwochen. Zwölf Kinder aus dem zweiten, dritten und vierten Schuljahr nehmen bislang an den Stunden – es sind jeweils 20 Minuten für jedes Kind – mit den vierbeinigen Zuhörern teil. Nach Zustimmung der Eltern wurden sie von den Lehrern ausgewählt, sich einmal in der Woche in einer gesonderten Leseecke außerhalb des Klassenraums mit dem Hund und seinem Frauchen zu treffen. Und alle Beteiligten sind begeistert. Den Hundebesitzerinnen macht die Stunde mit den Kindern und ihrem Hund viel Spaß, die Hunde hören aufmerksam zu, und die Kinder verlieren jegliche Scheu, laut zu lesen. Denn der Hund meckert nicht bei Fehlern, lacht das Kind nicht aus, wenn es stockend liest, sondern spitzt einfach nur geduldig die Ohren. Sanftes Korrigieren seitens des Frauchens ist jedoch gewünscht, damit die Kinder auch hörbare Fortschritte machen.