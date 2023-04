Bildung in Meerbusch Mataré-Schülerin sucht nach den Sternen

Bei einer Begabten-Förderung hatte sie von ihrer Mathematiklehrerin regelmäßig Aufgaben erhalten. Bei einer Physik-Aufgabe traf die Schülerin auf Pettrik Steig, am Mataré-Gymnasium Fachlehrer für Mathematik und Physik. Er betreut die Sammlung naturwissenschaftlicher Geräte. „Ich wusste, dass wir über ein altes Teleskop verfügen, aber es war jahrelang nicht in Gebrauch und so gut wie in Vergessenheit geraten“, meint Steig. Doch Clara war sofort begeistert und sann nach Möglichkeiten, das Teleskop instandzusetzen. Unterstützung fand sie beim Astro-Stammtisch Düsseldorf, einer Gruppe, die mit astronomischer Begeisterung und profundem Wissen gern in die Röhre guckt. Stammtisch-Mitglied Michael Wynands stand Clara zur Seite.