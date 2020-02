Brauchtum : Strümper Schützen feiern jetzt alle zwei Jahre ihr Fest

Die Mehrheit der Mitglieder des Heimat- und Schützenverein Strümp vereinbarte einen kürzeren Abstand zwischen den Festen. Das nächste Fest wird darum schon 2021 gefeiert.

Beschlossen wurde diese „tiefgreifende Veränderung“ bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung: „Die letzte dieser Art wurde vom Schützenvorstand 1989 einberufen.“ Von den rund 280 Schützen, die in 14 Kompanien aufgeteilt sind, waren 110 bei der Versammlung dabei. Schließlich sollte darüber abgestimmt werden, ob der Dreijahres-Rhythmus beibehalten oder auf zwei Jahre verkürzt wird. „Mit überwältigender Mehrheit wurde für einen Zweijahres-Rhythmus gestimmt“, so Stefan Vieten.

Natürlich wird sich an den Rhythmus der Schützen-Nachbarn in Lank-Latum oder Osterath angepasst: „Wir stehen mit allen in Kontakt.“ Ob sich die Kosten im Zweijahres-Rhythmus verändern werden, muss abgewartet werden: „Dazu werden die Ein- und Ausgaben verglichen.“ Eine übergeordnete, eventuell einwilligende Institution wie die Interessengemeinschaft Düsseldorfer Schützenvereine (IGDS), gibt es im Rhein-Kreis Neuss nicht: „Dafür schießen alle Meerbuscher Schützenvereine einen Stadtkönig aus. 2019 wurde so bereits der vierzehnte ‚König der Könige‘ ermittelt.“