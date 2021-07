Kriminalität in Meerbusch : Paketbote (29) soll Frauen in Meerbusch sexuell belästigt haben

Meerbusch Die Kripo ermittelt gegen einen 29-jährigen Paketboten wegen sexueller Übergriffe. Zwei Frauen haben Anzeige erstattet. Möglicherweise gibt es weitere Opfer.

In einem Tatzeitraum vom 26. April 2021 bis 8. Juni 2021 soll es in mehr als einem Fall zu sexuellen Übergriffen durch einen Paketboten auf Frauen in Lank-Latum gekommen sein. Der Tatverdächtige soll – nach Aussage der Betroffenen – die Frauen an ihrer Wohnanschrift aufgesucht und teils massiv sexuell bedrängt und belästigt haben. Zwei betroffene Meerbuscherinnen wandten sich an die Polizei und erstatteten Anzeige.