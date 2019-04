Schmuck gestohlen : Trickbetrüger bestehlen 84-Jährige in Büderich

Ein dreistes Duo hat sich in Büderich als Mitarbeiter eines Kabelnetzbetreibers ausgegeben.

(RP) Trickbetrüger haben am Donnerstag eine 84-Jährige an der Necklenbroicher Straße in Büderich bestohlen. Gegen 14 Uhr klingelten eine Frau und ein Mann bei der Bewohnerin und gaben an, als Mitarbeiter eines Kabelnetzbetreibers Messungen zu machen. Während die Frau die Seniorin in ein Gespräch verwickelte, machte der Mann vermeintliche Messungen in anderen Zimmern, bevor beide die Wohnung verließen. Nach ersten Erkenntnissen erbeutete das Duo Schmuck. Die Unbekannte ist Ende 30, ungefähr 165 Zentimeter groß und korpulent, mit dunklen Haaren. Sie sprach akzentfreies Deutsch. Ihr Komplize war ebenfalls Ende 30, etwa 165 Zentimeter groß, dunkles Haar sowie Bart. Beide trugen blaue Uniform. Hinweise unter 02131 3000.