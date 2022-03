Hausbesitzer in Meerbusch : „Kanalhaie“ in der Stadt unterwegs

„Kanalhaie“ in der Stadt unterwegs

Hausbesitzer in Meerbusch

Meerbusch Die Fachleute im Technischen Dezernat der Stadtverwaltung warnen vor unseriösen Anbietern. Diese geben sogar manchmal vor, mit der Stadt zusammenzuarbeiten.

(RP) Im Stadtgebiet sind aktuell dubiose Firmen unterwegs, die Hauseigentümern TV-Untersuchungen für ihren Kanalhausanschluss anbieten. Im Technischen Dezernat der Stadtverwaltung gehen vermehrt Hinweise auf solche Hausbesuche ein, wie ein Sprecher der Stadt berichtet. Bei den Technikern im Rathaus haben die Haustüranbieter längst ihren Namen weg: „Kanalhaie“. Der dringende Rat: „Finger weg und zuerst in Ruhe informieren.“

Raphael Bahners, Berater für Grundstücksentwässerung im Technischen Rathaus, erklärt: „Nicht selten verlieren Hausbesitzer die regelmäßige Wartung ihrer Abwasserkanäle mit den Jahren aus dem Blick und haben keine Vorstellung von den möglicherweise anfallenden Sanierungskosten.“ Die schwarzen Schafe der Branche hätten, so der Fachmann, unlautere Methoden, würden den seriösen Firmen schaden und nutzten die Unwissenheit von Hauseigentümern aus. „Zudem erwecken die Mitarbeiter oft den Eindruck, sie seien in Zusammenarbeit mit der Stadt Meerbusch tätig – dem ist aber nicht so“, betont Bahners.

Stadt pflanzt am Mönkesweg 60 Traubeneichen

Klima in Meerbusch

Klima in Meerbusch : Stadt pflanzt am Mönkesweg 60 Traubeneichen

Miteinander in Meerbusch

Miteinander in Meerbusch : Sponsoren für Bewegungspark gesucht

Kirche in Meerbusch

Kirche in Meerbusch : „Die Neue“ für eine lebendige Jugendarbeit

Bevorzugt würden ältere Eigenheimbesitzer aufgesucht, bei denen anzunehmen ist, dass sie ihr Haus in Ordnung halten wollen und dazu auch die nötigen finanziellen Mittel besitzen. Die Masche sei einfach: Zunächst werde pauschal angeboten, die Entwässerungsgrundleitung für einen geringen Betrag von etwa 30 bis 100 Euro per Kamera zu untersuchen. Der erste Auftrag zum Schnäppchenpreis sei allerdings nur der Türöffner, die Untersuchung werde in den meisten Fällen gar nicht erst ausgeführt. „Der Aufwand für eine seriöse Untersuchung liegt natürlich weit höher“, sagt Bahners.