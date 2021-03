Baustellen in Meerbusch : Verschiebung Baustart: Einbahnstraßenregelung am Bahnübergang Meerbuscher Straße erst ab 6. April

Verschiebung Baustart: Einbahnstraßenregelung am Bahnübergang Meerbuscher Straße erst ab 6. April

Baustellen in Meerbusch

Osterath Wegen Kanalbauarbeiten müssen sich Autofahrer im Zeitraum vom 6. April bis voraussichtlich 23. April auf Behinderungen im Bereich des Osterather Bahnhofs einstellen. Der ursprüngliche Baustart 29. März wurde verschoben.

Wegen Kanalbauarbeiten im Zusammenhang mit dem Bau der Bahnunterführung in Osterath, müssen sich Autofahrer im Zeitraum vom 6. April bis voraussichtlich 23. April auf Behinderungen im Bereich des Osterather Bahnhofs einstellen. In zwei Bauabschnitten wird am Bahnübergang „Meerbuscher Straße“ eine Einbahnstraßenregelung eingeführt.Der ursprünglich für Montag, 29. März, vorgesehene Baustart musste aus organisatorischen Gründen um eine Woche verschoben werden.