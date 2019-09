Schwere Entscheidung der St. Mauritius Kirchengemeinde Büderich : Katholische Kirche hat bald keinen Platz mehr für Jugendtreff „Oase“

Die Oase muss dem Neubau des Pfarrzentrums von St. Mauritius weichen, Jugendarbeit soll aber fortgesetzt werden.

Erst das JuCa in Osterath, jetzt die Oase in Büderich: Auch dieser Treffpunkt für Jugendliche wird geschlossen. Ob es Ersatz gibt, steht zurzeit noch nicht fest.

Unter Moderation des Architektenbüros neubighubacher aus Köln erarbeiteten bei diesem Treffen die verschiedenen aktiven Gruppen der Pfarrgemeinde ein Raumkonzept, „das den Anforderungen an eine moderne und zeitgemäße kirchliche Arbeit vor Ort gerecht werden soll“, heißt es in einer Mitteilung der Kirchengemeinde. Das gemeinsam erarbeitete Konzept werde nun als Grundlage für die Ausschreibung des Wettbewerbs dienen.

Kirchenvorstandswahlen in Rees : So wird der neue Kirchenvorstand gewählt

Der Architektenwettbewerb beziehe sich dabei nicht allein auf die Fläche der katholischen Kirchengemeinde selber, sondern nehme das größere Umfeld der Straßenkreuzung Düsseldorfer Straße/Dorfstraße in den Blick. Dies passiere auf Wunsch der Stadt Meerbusch, die im Gegenzug eine finanzielle Beteiligung an den Kosten des Wettbewerbs zugesagt habe.

Im Vorfeld sei aber eben von Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand eine schwierige Entscheidung getroffen worden: „Für die offene, von der Stadt Meerbusch über Jahrzehnte hinweg mitfinanzierte Jugendarbeit wird demnächst kein Raum in dem neuen Gebäude zur Verfügung stehen“, so die Kirche in ihrer Mitteilung. Die Gremienvertreter würden zwar die Jugendarbeit als wesentliche Aufgabe auch der Kath. Kirche in der Gesellschaft wertschätzen, man war sich aber einig, dass diese am Standort des neuen Pfarrzentrums räumlich nicht optimal angesiedelt sei. Zudem sei eine langfristige Finanzierung derzeit nicht verbindlich gewährleistet.