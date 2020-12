Weihnachtszeit in Meerbusch : Ab Dienstag gibt es Nachschub bei Osterather Weihnachtsbäumen

Osterath Weil die Aktion des Werberings „Wir für Osterath“ so gut angekommen ist, stellen die Organisatoren ab Dienstag 25 weitere Bäume auf, die die Bürger und Händler dann schmücken können. Am Sonntag kommt der Nikolaus.

(ena) Mittlerweile kursieren im Internet schon besorgte Anfragen, wo denn in Osterath noch ungeschmückte Tannenbäume an Laternen stehen, damit Familien mit Kindern die Bäume verzieren können. „Es ist der Wahnsinn, mit so einem Zuspruch hätten wir gar nicht gerechnet“, sagt Holger Tiggelkamp, Vorsitzender des Vereins „Wir für Osterath“, der die Tannenbäume gestiftet hat. Um möglichst vielen Bürgern und Geschäftsleuten die Gelegenheit zu bieten, einen Baum zu schmücken, hat der Werbe- und Interessenring am Montag 25 weitere Tannenbäume bei Weihnachtsbäume Bommers in Osterath gekauft. Tiggelkamp: „Die werden am Dienstag aufgestellt, sodass sie am Nikolaustag am Sonntag stehen.“