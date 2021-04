Kriminalität in Meerbusch : Taschendieb entwendet Bankkarten

Osterath Eine 60-jährige Frau aus Meerbusch ist am Freitagvormittag auf einem Supermarktparkplatz in Osterath Opfer eines Taschendiebs geworden. Der Unbekannte hob danach mehrmals Geld von ihrem Konto ab.

Am Freitagvormittag gegen elf Uhr ist eine Meerbuscherin Opfer eines Taschendiebs geworden. Der Unbekannte sprach die 60-Jährige an, als sie gerade auf einem Supermarktparkplatz an der Gottlieb-Daimler-Straße ihre Einkäufe in ihrem Wagen verstaute. Der Mann telefonierte mit seinem Handy und bat sie darum, ihm beim Aufschreiben von Krankenhaus-Adressen zu helfen, denn seine Frau habe eben einen Unfall gehabt. Die 60-Jährige stieg aus ihrem Auto aus und half ihm beim Notieren. Anschließend fuhr sie nach Hause.