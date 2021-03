Einbrecher in Meerbusch : Polizei schnappt flüchtige Verdächtige nach Einbruch

Büderich Die Hausbesitzerin selbst hatte die drei Männer im Auto verfolgt. Die Polizei konnte das Trio in Düsseldorf stellen und der Frau die Beute zurückgeben. Gesucht wird nun das Einbruchswerkzeug.

Am Dienstag gegen 10.45 Uhr wurde die Polizei wegen eines Einbruchs in Büderich alarmiert, der sich just ereignet hatte. Offenbar waren zwei Einbrecher durch ein Fenster gewaltsam in ein Einfamilienhaus nahe der Haltestelle Landsknecht eingedrungen. Sie begannen, die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Dabei trafen sie jedoch auf zwei jugendliche Bewohner des Hauses und flohen. Die von ihren Söhnen informierte Hausbesitzerin rief umgehend den Notruf und eilte nach Hause. Die mutmaßlichen Wohnungseinbrecher (21 und 34 Jahre alt) flüchteten derweil in einem silbernen PKW, in dem ein dritter Tatverdächtiger gewartet hatte. Unmittelbar darauf erreichten die herbeigerufenen Polizeibeamten den Tatort und nahmen umgehend die Verfolgung auf. Dabei erhielten sie Informationen über die Fluchtrichtung der Täter. Denn die zwischenzeitlich eingetroffene Hausbesitzerin war dem Trio kurzerhand gefolgt.