Kriminalität in Meerbusch : Unbekannte Täter stehlen Range Rover

Der Luxus-Geländewagen wurde am Wochenende Am Heidbergdamm gestohlen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Lank-Latum Am Wochenende in der Nacht zu Sonntag haben unbekannte Diebe an der Straße Am Heidbergdamm einen Luxus-Geländewagen gestohlen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

