Kriminalität in Meerbusch : Trickbetrüger in Büderich unterwegs

Die Polizei warnt vor Trickbetrügern, die sich immer wieder neue Maschen ausdenken. Foto: dpa/Friso Gentsch

Büderich Am Dienstag waren in Büderich Trickbetrüger unterwegs, die sich als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens ausgaben. In beiden Fällen blieben sie ohne Beute.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Dienstag waren in Büderich Trickbetrüger unterwegs – in beiden Fällen machten sie keine Beute. Gegen 10.25 Uhr klingelte es an der Haustür eines 90 Jahre alten Mannes. Nachdem der Senior die Tür geöffnet hatte, stellte sich ein Unbekannter als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens vor, der die Anschlüsse überprüfen müsse. Der Meerbuscher ließ den angeblichen Mitarbeiter eintreten und ging mit ihm ins Wohnzimmer, wo der Unbekannte verschiedene Fernsehprogramme überprüfte. Währenddessen verschaffte sich offenbar ein zweiter Mann durch die offenstehende Haustür Zutritt und begab sich ins Schlafzimmer. Dort traf der Unbekannte auf die Ehefrau des 90-Jährigen, die er nach dem Aufbewahrungsort ihres Goldschmucks befragte. Da die Frau angab, keinen Goldschmuck zu besitzen, verließen die Männer das Anwesen ohne Beute und entfernten sich zu Fuß in Richtung der Sackgasse Rotdornstraße.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: männlich, etwa 20 bis 25 Jahre alt, circa 180 bis 190 Zentimeter groß, schlanke Statur, schwarze beziehungsweise dunkelblonde Haare. Die Personen trugen elegante Freizeitkleidung und sollen auffallend gut aussehend gewesen sein.

Wenig später, gegen 12.05 Uhr, kam es an der Friedenstraße zu einem ähnlichen Vorfall. Auch hier gaben zwei junge Männer vor, Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens zu sein und Anschlüsse kontrollieren zu wollen. Die Bewohnerin ließ die Männer zunächst in die Wohnung, forderte sie aber zum Gehen auf, als diese begannen, sich in allen Räumen umzusehen. Die Unbekannten entfernten sich, ohne etwas zu entwenden. Nach Angaben der Frau sollen die Männer ein südländisches Erscheinungsbild haben und akzentfrei Deutsch sprechen.