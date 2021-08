Natur in Meerbusch : Blühendes Insektenparadies neben Garagen

Bianca Boender freut sich über jede Hummel, die sie in der selbst angelegten Blumenwiese entdeckt. Foto: Angelika Kirchholtes

Strümp Am Veilchenweg in Strümp hat das Ehepaar Boender eine Nachbarschaftsfläche zur blühenden Oase umgewandelt. Jetzt summt und brummt es dort.

„Da, eine Hummel!“ Bianca Boender aus Strümp ist immer wieder begeistert, wenn sie in der von ihr angelegten Blumenwiese Bienen, Hummeln oder andere Insekten entdeckt. Es blüht und summt in diesem Jahr erstmalig dort, wo sich früher öde Büsche und Bodendecker befanden. Bei dem Grundstück handelt es sich nicht um den Garten oder den Vorgarten der Boenders, sondern um eine gemeinsame Fläche von 14 Nachbarn, anschließend an deren Garagen.

„Die Sträucher sahen nicht mehr schön aus, Ahornableger hatten Wurzeln geschlagen. Manche Wurzeln wuchsen unter die angrenzenden Garagen und machten den Boden kaputt“, schildert Ehemann Co Boender die unbefriedigende Situation. Einig war man sich, dass etwas geschehen müsste. Gleichfalls, dass ein Gärtner die Fläche bereinigen sollte. Doch dann? Ein Gartenhaus? Erneut Büsche?

„Ein Nachbar schlug vor, die Fläche als Stellplatz zu plattieren und zu vermieten“, erzählt Co Boender kopfschüttelnd. Sollte der Erlös dann durch 14 Anteilseigner geteilt werden? Jemand die Abrechnung machen? „Wir haben doch schon so viel zu viel versiegelte Fläche“, überlegte Bianca Boender, eine begeisterte Hobbygärtnerin. Sie schlug eine Bienenwiese vor. Als es dafür eine Mehrheit von acht Nachbarn gab, legte sie los.

Im Internet bestellte sie Samen für eine Wiese, die dem heimischen Klima angepasst ist. Denn nicht wieder sollte es passieren, dass die Fläche für Insekten keine Nahrung bot. Dann wartete sie gespannt ab, wässerte hin und wieder mit Wasser aus ihrem Brunnen. Und siehe da! Es spross und wuchs, wurde erst grün, dann bunt. Zunächst entwickelte sich die lila Bienenweide, dann kamen Kornblumen, Mohn, Kamille und Nachtkerzen hinzu. Auch Sonnenblumen wuchsen, die nun blühen.

Bianca und Co Boender freuen sich jeden Tag an dem neuen Stück Natur und beobachten die Insekten. Den meisten Nachbern gefällt die bunte Wiese, haben sie im Gespräch erfahren. Nur einer fragte, wofür das Unkraut gut sein solle. Natürlich mache solch eine Wiese beim Anlegen und einer späteren Mahd Arbeit, aber sie machen das gerne, betonen die beiden. „Auch Schmetterlinge habe ich gesehen. Die sind rar geworden“, erzählt die Strümperin, die auch in ihrem eigenen Garten vornehmlich Blumen pflanzt, die bienenfreundlich sind. „Bienen und Hummeln gehen nicht an jede Blüte“, berichtet sie. Hortensien seien solch ein Beispiel: sehen schön aus, blühen die ganze Saison, bieten den Bienen aber keine Nahrung.

Früher sei ihr nicht so bekannt gewesen, was gut für die Insekten und Vögel sei. Vögel weckten sie mit ihrem Zwitschern jeden Morgen. Das war selbstverständlich. Das Gezwitscher nahm jedoch von Jahr zu Jahr ab. Heute freue sie sich über jeden Vogel, den sie in ihrem Garten sehe. Mit „Learning by doing“ wuchs ihr biologisches Wissen und ihr Wunsch, etwas für die Umwelt und das Klima zu tun. Ihr Engagement erfreut auch die Nachbarn und Spaziergänger, die an ihrem bunten Vorgarten und an der Blühwiese vorbeikommen.