Osterath : Kirchengemeinde übergibt Plätzchen an Obdachlose

Osterath Aus teilweise gespendeten und „geretteten“ Lebensmitteln haben mehr als 30 Meerbuscher Bürger Plätzchen gebacken. Die wurden nun an der Obdachlosenunterkunft in Osterath abgegeben. Das ganze war eine Aktion der katholischen Kirchengemeinde Sankt Mauritius und Heilig Geist.

(RP) Freiwillige Helfer der katholischen Kirchengemeinde Sankt Mauritius und Heilig Geist in Büderich haben in den vergangenen Tagen zahlreiche Weihnachtsplätzchen für Obdachlose in Meerbusch gebacken. Das Ergebnis: 322 Plätzchen konnten nun, hübsch weihnachtlich verpackt, an die Bewohner der Obdachlosenunterkunft an der Strümper Straße in Osterath übergeben werden.

Gemeinsam mit der Ehrenamts-Initiative „Sattmacher“ hatte die Kirchengemeinde zum großen Backen aufgerufen. Rund 30 Hobbybäcker aus Meerbusch sind dem Aufruf nachgekommen. Unterstützt wurden sie dabei auch durch Lebensmittelspenden des Stautenhofs. Das Besondere an der Aktion: Die Plätzchen wurden mit teilweise geretteten Lebensmitteln gebacken. Gleich zwei wichtige Anliegen sollten so in der Adventszeit in das Bewusstsein der Menschen gelangen: Nachhaltigkeit und Obdachlosigkeit. Astrid Fox, Ehrenamtsmanagerin der Büdericher Kirchengemeinde, sagt: „Obdachlosigkeit ist auch in der wohlhabenden Stadt Meerbusch sehr präsent - sie findet in der öffentlichen Wahrnehmung aber wenig Beachtung. Mit der Plätzchen-Aktion wollten wir die Meerbuscher einladen, den Blick auf die obdachlosen Menschen in ihrer Umgebung zu lenken und ihnen ein Stückchen Weihnachten schenken.“