Virtuelle Laufserie Meerbusch : Virtueller Applaus für mehr als 650 Läufer

Strümp Das erste Laufwochenende ist geschafft, zwei weitere folgen noch. Die Organisatoren hoffen trotz Corona auf einen gemeinsamen Zieleinlauf im März.

(male) Mit mehr als 650 angemeldeten Teilnehmern ist die virtuelle Laufserie 2022 in Meerbusch am Samstag und Sonntag, 22. und 23. Januar, gestartet. Bei den „Meerbuscher Virtual Rundays“ handelt es sich um eine Neuauflage der erfolgreichen Premieren-Veranstaltung im vergangenen Jahr.

Trotz Grau und Nieselregen machten sich Kinder, Sportler mit einer Zehn-Kilometer-Strecke, Spaziergänger, Hunde und sogar Ponys auf den Weg. Dabei war der älteste Teilnehmer 83 Jahre alt und der jüngste gerade mal drei Jahre jung. „Mit unserer Neuauflage wollten wir die Meerbuscher wieder aktivieren, sich auch in der Pandemie sportlich zu bewegen“, sagt Melanie Osterried vom TC Strümp, der das Event organisiert. Mit vielen ambitionierten Fotos auf der Facebook Seite „Meerbusch läuft“ haben die Teilnehmer ihre Strecken, die Zeiten, den Kalorienverbrauch sowie ihre Outfits gepostet. Denn im Vorfeld hatte der TC Strümp orangefarbene T-Shirts für die Läufer verkauft. „So konnten sich die Teilnehmer an ihrer Kleidung, wenn auch nur von Weitem, erkennen und sich wenigstens zuwinken“, berichtet Osterried, die sich auch selber auf die Strecke begab. Gespannt ist sie auf die Kleidung der Läufer beim zweiten virtuellen Lauftreff am 19. und 20. Februar. Denn wenn schon Karneval ausfällt, könne man sich doch beim Sport lustig kleiden, schlägt sie vor.