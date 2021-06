Serie Brunnen in Meerbusch : Diese Brunnen erzählen Geschichten

Der beliebte Brunnen auf dem Alter Markt in Lank mit den drei Lanker Originalen Dickes, Stina und Trina. Foto: RP/Angelika Kirchholtes

Lank-Latum Zwei Dorfbrunnen, der eine in Lank und der andere in Latum, erinnern an das bäuerliche und an das herrschaftliche Leben in den Orten seit der Römerzeit.