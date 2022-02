Serie Willkommen, Baby! : Fitness für Mutter und Baby

Pilates-Kursleiterin Swana-Julia Barwing (r.) bietet in ihrem Studio Kurse für junge Mütter mit ihren Babys an. Foto: Barwig/barwig

Meerbusch Junge Frauen finden mit ihren kleinen Kindern in Meerbusch viele Angebote für die ersten gemeinsamen Wochen und Monate. Sie können zwischen Massage, Babyschwimmen und Spielgruppen auswählen.

Wenn sich die Familie vergrößert hat und aus Zweien Drei geworden sind, bleibt oft die Spontaneität auf der Strecke. Mal eben irgendwohin fahren wird zu einem Kraftakt mit einem oder zwei Kindern, der erst einmal wohl organisiert werden muss. In Meerbusch muss aber keine junge Familie weite Wege in andere Gemeinden auf sich nehmen, um an Aktionsangeboten für die Babys teilzunehmen. Auch Angst vor langen Wartelisten für eine Teilnahme ist unbegründet. Von der Rückbildung mit Kind bis hin zur Babymassage, Babyschwimmen und Spielgruppen wird in der Stadt sehr viel angeboten. Je nach Wohnort sind die Wege also auch zu Fuß zu erreichen. Sehr praktisch!

So bietet die ehrenamtlich tätige Doula (nicht medizinische Begleiterin für Schwangere) Katja Ledor aus Meerbusch auch Babymassage an. „Wenn es die Coronalage wieder erlaubt, führe ich meine Frauen und interessierte Mütter gerne in die für das Kind wohltuende Massegeform ein und zeige erste Handgriffe“, sagt Ledor. Die zweifache Mutter wohnt Meerbuscher Straße, 40670 Meerbusch, und freut sich auf Mütter und Babys.

Info Die Stadt Meerbusch gratuliert den Eltern Willkommenstasche Der Eltern-Babybesuchsdienst der Stadt Meerbusch bietet allen jungen Eltern einen Hausbesuch an. Während der Corona-Zeit erfolgt der Besuch „kontaktlos an der Haustüre“. Die Willkommenstasche, die dabei überreicht wird, enthält Kontaktadressen zur Tagespflege bzw. Erörterungen zur Kindergartenanmeldung und Informationen zu Eltern-Kind-Kursen, die in der Stadt und im Umfeld angeboten werden, außerdem finden sich darin Sportvereine in der Stadt, Spielplätze, wichtige Telefonnummern und mehr.

Neben der Babymassage bietet „swim4fun“ auch Elternbegleitung durch das erste Jahr, Spielgruppen, Kinderturnen, Kindersport bis hin zum Kindertanzen. Aber das sind nur die Kurse, die an Land angeboten werden. Die Kernkompetenz von Sabine Eßmann (41) liegt natürlich im Wasser. Die gelernte Kinderkrankenschwester hat sich vor 15 Jahren zur Aquapädagogin ausbilden lassen und vor vier Jahren mit dem Bau eines eigenen Schwimmbades in die Selbstständigkeit gewagt. „Das Wasser hat eine konstante Temperatur von 32,4 Grad und die Luft ist 34 Grad warm“, sagt die Mutter zweier Kinder. Mit 13 angestellten Trainern bietet Sabine Eßmann für jede Altersgruppe das passende Angebot. Mit der Aquafitness für die Schwangeren fängt das Mutter-Kinderprogramm schon an und geht im Wasser weiter mit Babyschwimmkursen ab drei Monaten. Da es für einige Kurse Wartelisten gibt, empfiehlt Eßmann eine frühzeitige Anmeldung, wenn das Baby geboren ist. Bezahlt werden können Einzeltickets, Zehner-Blöcke oder Zehnerkarten.

Interessierte, die sich das Bad einmal anschauen möchten, sind an der Berta-Benz-Straße 4 in Strümp willkommen. Infos, Kurstermine und Anmeldungen gibt es auf der Internetseite von Sabine Eßmann. Hier werden auch die aktuellen Hygienevorschriften veröffentlicht.

Auf die Fitness von Schwangeren mit festem Boden unter den Füßen hat sich Swana-Julia Barwing aus Büderich spezialisiert. In ihren Räumlichkeiten an der Straße Am Roten Kreuz 2b in Büderich und in angemieteten Räumlichkeiten in der Ballettschule in Osterath, Kaarster Straße 5b, bietet die zertifizierte Pilates- und Fitnesstrainerin Kurse für Frauen an, die auch in der Schwangerschaft und nach der Entbindung fit bleiben wollen. „Seit 2007 habe ich Zusatzqualifikationen für prä- und postnatales Training erworben“, berichtet die zweifache Mutter.