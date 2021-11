Freizeit in Meerbusch : Meerbuscher lernen Mangas zeichnen

Anna Galvan bringt Kindern und Erwachsenen in Kursen das Manga-Zeichnen bei. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Osterath Anna Galvan aus Osterath ist ein großer Japan-Fan. In der Stadtbücherei und in der Volkshochschule Meerbusch gibt sie Kurse im Manga-Zeichnen.

Mangas, die typisch japanischen Comics, sind auch in Deutschland beliebt. Es gibt Hefte, Bücher und Filme, in denen Manga-Helden den Feind besiegen oder ein Manga-Mädchen ihren Boy erobert. Man kann diese Geschichten einfach konsumieren – oder wie Anna Galvan selber kreativ werden.

Die 32-Jährige aus Osterath beschäftigt sich seit ihrer Jugend in Kalkar mit Mangas, als sie sich nach der Schule bei den entsprechenden Filmen entspannte: „Die fand ich toll!“ Sie zeichnete nicht nur nach den japanischen Vorbildern, sondern entwickelte auch eigene Manga-Figuren. Nun gibt sie ihre Kenntnisse weiter. Im Oktober leitete sie in der Stadtbibliothek Osterath einen Manga-Workshop für Kinder von acht bis zwölf Jahren, der monatlich stattfinden soll. Parallel dazu laufen zwei Volkshochschul-Kurse, bei denen einmal in der Woche abends in die Welt der japanischen Comics eingetaucht werden kann – eine Welt, in der die Figuren große runde Augen haben, was in Japan als modern und chic gilt. „Weitere Stilelemente gibt es eigentlich nicht“, sagt Galvan. Obwohl sie meist eine üppige Haarpracht haben und jung sind, gibt es auch Opas ohne Haare und Kleinkinder.

Info Workshop für Kinder am Samstag in Büderich Workshop Am Samstag, 13. November um 10.30 Uhr, bietet Anna Galvan einen Manga-Workshop für Kinder von acht bis zwölf Jahren in der Stadtbibliothek in Büderich an. Hier kann jedes Kind mit Hilfestellungen seine eigene Bildidee verwirklichen und bekommt Tipps und Anregungen dafür, wie aus einer Skizze eine fertige Mangazeichnung wird. Anmelden Eine Anmeldung unter Tel. 02132/916 448 oder stadtbibliothek@meerbusch.de ist erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

Der Malstil sei schwer einzuordnen, der Fantasie sei viel Raum gegeben, so Galvan. Obwohl die Figuren einfach erscheinen und mit wenigen Strichen gemalt werden können, ist das Manga-Zeichnen nicht einfach. Vielleicht gerade deshalb, weil die Personen dennoch sehr individuell sind und starke Emotionen wie Wut, Zuneigung oder Traurigkeit zeigen. „Man muss die grundlegenden Regeln des Zeichnens beherrschen“, erklärt die junge Frau, die in Dortmund Robotik studiert hat und durch ihren Mann, der in Düsseldorf arbeitet, nach Meerbusch gekommen ist.

Als sie selbst sich beruflich verändern wollte, kam die Pandemie – und sie stand ohne Arbeit da. Die freie Zeit nutzte die 32-Jährige, um an ihren künstlerischen Fertigkeiten zu arbeiten. Für die VHS gestaltete sie ein Plakat, das mit einem jungen Pärchen für die Manga-Kurse wirbt. Für die Bücherei, bei der sie auch ehrenamtlich mitarbeitet, drehte sie zur Nacht der (digitalen) Bibliotheken ein Video zum Thema Manga-Zeichnen. Seitdem gibt es jeden Monat ein 15-minütiges Video auf der Instagram-Seite der Meerbuscher Bibliotheken, das sich mit Mangas beschäftigt.

Deren Wurzeln reichen in Japan übrigens bis ins Mittelalter zurück. Der Durchbruch für Mangas in Deutschland kam Ende 1996 mit der Serie „Dragonball“. „Jedes Manga beginnt mit einer Skizze, die die Proportionen festlegt“, erklärt Anna Galvan. „Erst danach kommen Haare, Hände und Kleidung.“ Ist die Zeichnung fertig, könne sie coloriert werden. Galvan verwendet gerne japanische Markerstifte, die sie in jeder Schattierung besitzt. Man könne aber auch Buntstifte oder Aquarellfarben nehmen.