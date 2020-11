Vorweihnachtszeit in Meerbusch : Lebendiger Adventskalender im Vorbeigehen

Glühwein und Gespräche in gemütlicher Runde: So sah der lebendige Adventskalender im vergangenen Jahr bei bei Familie Kirchholtes aus. Foto: Anne Orthen (ort)

Meerbusch In der Corona-Krise ist geselliges Beisammensein mit Glühwein nicht erlaubt. Die Kirchen haben sich deshalb Alternativen „to go“ überlegt. Auch einen Youtube-Kanal mit Weihnachtsliedern zum Mitsingen gibt es.

„Bis zuletzt haben wir gehofft, den lebendigen Adventskalender auch in diesem Jahr in bewährter Form veranstalten zu können, doch leider lassen die momentanen Regeln das Verweilen für 30 Minuten unter freiem Himmel mit geselligen Charakter nicht zu“, bedauert Heike Gabernig, Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde Lank.

Doch gar nichts zu machen, das kam für die Gemeinde in Lank, Strümp und den Rheingemeinden nicht in Frage. Etwas adventliche Stimmung solle auch in diesem Jahr unbedingt herrschen.

Daher will die Gemeinde die Aktion diesmal „to go“ durchführen. Und das ist durchaus wörtlich gemeint. An (fast) jedem Tag im Advent können nun die Spaziergänger zwischen 18.30 bis 19 Uhr an einem geschmückten und erleuchteten Fenster vorbeigehen.

Leider gibt es dort diesmal keinen Glühwein zum Aufwärmen, aber durchaus selbst gebackene Plätzchen, die direkt verzehrt werden können. Dazu wollen die Gastgeber auf Abstand einen kleinen adventlichen Impuls bereithalten, etwa eine Geschichte, Gedichte, eine Mandarine oder eine kleine Bastelei zum Mitnehmen. „Es soll ein lieber Gruß sein, der verbindet - auf alle Fälle kontaktlos“, betont Heike Gabernig, die sich freut, dass viele mitmachen.

Auch in Büderich findet die ökumenische Aktion lebendiger Adventskalender diesmal in veränderter Form statt. „Vieles fällt aus, aber der Advent und Weihnachten finden auf jeden Fall statt“, heißt es in der Einladung zum Ökumenischen Adventsspaziergang. Auch in Büderich ist an den Wochentagen jeweils ein Fenster besonders schön geschmückt, und die Spaziergänger sind eingeladen, sich überraschen zu lassen. Von einer Geschichte, Bastelvorschlägen, Rezepten und vielem mehr. „Zusätzlich wird von den jeweiligen kleinen Aktionen des lebendigen Adventskalenders ein Video gedreht, das sich jeder im Internet unter www.smhg.de ansehen kann“, berichtet Gemeindereferentin Ingrid Mielke. So wird am 1. Dezember vom festlich geschmückten Alten Küsterhaus ein Weihnachtssingen gestreamt.

Apropos singen: In der Adventszeit fällt der Verzicht auf gemeinsames Singen besonders schwer. Daher bietet die Evangelische Kirchengemeinde Osterath auf ihrem Youtube-Kanal „EVK Osterath“ einen musikalischen Adventskalender an. Rüdiger und Eva Gerstein stellen seit dem 1. Advent an jedem Tag ein adventliches Lied vor und laden zum Mitsingen ein. Alte und neue Lieder, Klassiker, Unbekanntes und Überraschendes verbergen sich hinter den digitalen Türchen. Die Lieder sind am jeweiligen Tag ab 15 Uhr abrufbar. Jeden Tag erscheint ein neues Lied, die bisher geöffneten Türchen bleiben weiterhin freigeschaltet.

Termine und Orte Lebendiger Adventskalender Evangelische Kirchengemeinde Lank:

2.12. Lass, Hildegundisstraße119, Nierst

3.12. Kasprowicz, Schillerstraße 17, Lank

4.12. 30-Minuten-Team, Kreuzkirche, Nierster Straße 56, Lank

5.12. Posaunenchor vor der Kreuzkirche

7.12. Liebenau, Wasserstraße 10, Lank

8.12. Bondorf, Albertstraße 4, Lank

9.12. Kirchholtes, Mönkesweg 27, Strümp

10.12. Grubert/Gewiß, Deichweg 15, Langst-Kierst

12.12. Posaunenchor vor der Kreuzkirche

16.12. Schwark, Mönkesweg 30, Strümp

17.12. Rosenberg, Kaldenberg 18, Lank

18.12. Gruß/ Warten, Nierster Straße 57 Lank

19.12. Posaunenchor vor der Kreuzkirche

21.12. Theiss, Wasserstraße 48. Lank

23.12. Gabernig, Nierster Straße 58, Lank

Termine und Orte Lebendiger Adventskalender Kirchengemeinde in Büderich:

1.12. Weihnachtssingen am geschmückten Alten Küsterhaus, Düsseldorfer Straße 2

2.12. Kita Marienheim, Necklenbroicher Straße 34

3.12. Johanniterstift, Schackumer Straße 10

4.12. Heilig-Geist-Kirche, Karl-Arnold-Straße 36a

7.12. Kremer, Am Roten Kreuz 12

8.12. Bethlehem- und Christuskirche

9.12. St. Mauritiuskirche

10.12. Bethlehem- und Christuskirche

11.12. Holzammer, Am Feldbrand 1a

14.12. Mikulik, Römerstraße 17

15.12. Bethlehem- und Christuskirche

16.12. Kita Karl-Borromäus, Nordstraße 46

17.12. Bethlehem- und Christuskirche