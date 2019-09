Insektenhotel am Gartencenter : Ein Hotel für Bienen und Co.

Ein Hotel für Bienen und Co.

Insektenhotel am Gartencenter

Toni Selders vor dem neuen Insektenhotel an der Badendonker Straße in Büderich. Foto: Verena Bretz

Toni Selders hat in Büderich ein Insektenhotel errichtet. Damit will er den Tieren nicht nur Raum zur Überwinterung bieten, sondern auch für Naturschutz sensibilisieren.

Toni Selders liebt die Natur und beschäftigt sich als Geschäftsführer von Garten Selders seit Jahrzehnten auch beruflich mit allem, was Bäume und Blumen betrifft. „Ich bin schon lange der Meinung, dass wir verantwortungsvoller mit der Natur umgehen und mehr für unsere Umwelt tun sollten“, sagt er.

Deshalb hat er bereits vor Jahren Blühstreifen und Blühwiesen angelegt und viele Bäume gepflanzt. „Es gibt viel zu viele kahle Flächen, auf denen keine Bäume und Sträucher wachsen.“ Für Tiere sei das fatal, so der Naturfreund.

Vor einiger Zeit hat er außerdem am Firmensitz in Büderich an der Badendonker Straße ein großes, hübsches Insektenhotel eröffnet. Dort sollen verschiedene Insekten die Möglichkeit bekommen, ihre Brut aufzuziehen und zu überwintern.