Premiere am Sonntag, 28. April : Stadt feiert erstes Kirschblütenfest

Premiere am Sonntag, 28. April

Auf der Parkwiese an der Büdericher Allee gibt es am Sonntag, 28. April, ein buntes Programm für alle Meerbuscher mit Trommlern, Ikebana, japanischen Köstlichkeiten und Tanz. Generalkonsul Masato Iso wird das Fest eröffnen.

(RP) Im Rathaus laufen die Vorbereitungen für das erste Meerbuscher Kirschblüten-Fest, das am Sonntag, 28. April, ab 13 Uhr im Park des „Meerbades“ an der Büdericher Allee gefeiert wird. Die Stadt Meerbusch und der Freundeskreis Meerbusch-Shijonawate richten die Premiere gemeinsam aus, das Japanische Generalkonsulat für NRW in Düsseldorf unterstützt die Idee. Generalkonsul Masato Iso wird zur Eröffnung sprechen.