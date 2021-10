Mobilität in Meerbusch : Dritter Verleiher von E-Scootern startet am 29. Oktober

Meerbusch Ab Freitag stehen in Büderich, Strümp und Osterath 150 elektrische Roller der Firma „Tier“ zum Verleih bereit. Bislang sind in Meerbusch schon die Verleiher „Bird“ und „Lime“ präsent.

(RP) Mit dem Unternehmen „Tier“ geht am Freitag, 29. Oktober, der mittlerweile dritte Verleiher von E-Scootern in Meerbusch an den Start. Die Roller sollen in Büderich, Strümp und Osterath aufgestellt werden. Bereits seit April ist der Anbieter „Bird“ in denselben Stadtteilen präsent. Erst vor rund einer Woche, am 20. Oktober, kam als zweiter Anbieter die Firma „Lime“ hinzu, die 100 E-Roller sowie 100 elektrisch betriebene Fahrräder im gesamten Stadtgebiet positioniert hat. „Tier“ als dritter Anbieter will insgesamt 150 E-Scooter zur Verfügung stellen.