Kriminalität in Meerbusch : Seniorin übergibt EC-Karte an falschen Polizisten

Büderich Unbekannte haben sich am Samstag in Büderich als Bankmitarbeiter und Polizisten ausgegeben. Nach einem längeren Telefonat händigte die Frau schließlich ihre EC-Karte einem falschen Kriminalbeamten aus.

Am Samstag wurde eine Seniorin aus Büderich Opfer von Trickbetrügern. Die Unbekannten hatten sich zunächst als Mitarbeiter einer Bank und anschließend als Polizisten ausgegeben und waren so an die EC-Karte der Frau gelangt. Die Meerbuscherin hatte gegen 15 Uhr einen Anruf eines falschen Bankmitarbeiters erhalten, der ihr von einem vermeintlich verdächtigen Zugriff auf ihr Konto berichtete, von dem nun bereits ein vierstelliger Betrag abgebucht worden sei. Zudem stehe ihr Name auf einer Liste von Wohnungseinbrechern. Nun wolle man zur Sicherheit die EC-Karte und nach Möglichkeit auch weitere Wertgegenstände von der angeblich bereits informierten Polizei abholen lassen. Sie könne sich, so der „Bankangestellte“ weiter, natürlich von der Echtheit des Anrufs überzeugen, indem sie nicht auflegen, sondern gleich die 110 wählen sollte. Dies tat die Seniorin und ein weiterer Gesprächspartner – diesmal angeblich von der Polizei – bestätigte die Geschichte.