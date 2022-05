Runder Vereinsgeburtstag : So will der Lanker Heimatkreis mit den Bürgern feiern

Silke Felkl und Franz-Leo Jürgens haben gemeinsam mit anderen aus dem Verein die Feiern zum nachgeholten 50. Geburtstag vorbereitet. Nach dem Ende der kritischen Phase der Pandemie blicken sie optimistisch in die Zukunft. „Wir nehmen wieder Fahrt auf.“ Foto: Heimatkreis

Lank-Latum Zum 50-jährigen Jubiläum des Lanker Heimatkreises wird es einen Festakt und ein Bürgerfest geben. Auf der Wunschliste des Vereins stehen Räume für ein Archiv und die Buchbestände.

Der 13. Mai 1971 ist die Geburtsstunde des „Heimatkundlichen Arbeitskreises Lank“. Aus ihm – in der „Weinschänke van Dawen“ von 15 Heimatfreunden gegründet – entwickelte sich der heutige Heimatkreis Lank mit aktuell 560 Mitgliedern. Der runde Geburtstag fiel im vergangenen Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer. „Es war traurig, dass wir nicht feiern konnten. Aber ganz verzichten kam für uns nicht infrage. Deshalb holen wir jetzt mit einem Festakt am 25. Mai im Forum Wasserturm das Feiern nach“, sagen Geschäftsführerin Silke Felkl und Vorsitzender Franz-Josef Jürgens. Sie bilden seit 2019 gemeinsam mit Schatzmeister Jörg Wartchow den Vorstand und sind stolz darauf, in dieser Zeit 60 zum größten Teil jüngere Mitglieder neu gewonnen zu haben: „Wir werden auch in Zukunft verstärkt nach Interessierten Ausschau halten, die in unserem Team mitmischen wollen.“

Vor allem zählen die vielseitigen Angebote zu den Punkten, die eine Mitgliedschaft im Heimatkreis reizvoll machen. „Und wir sind ein Anlaufpunkt. So haben sich auch zwischen verschiedenen Generationen Freundeskreise und Gemeinschaften gebildet. Das wird sehr geschätzt,“ weiß Franz-Josef Jürgens. Er betont, dass die Mitglieder des 50 Jahre alten Vereins von jeher ihre Hände am Puls der Zeit hatten. „Sie nehmen es wörtlich: Ihnen liegen die Orte des ehemaligen Amtes, aber auch die Stadt Meerbusch als verbindendes Ganzes richtig am Herzen. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes eine rheinische Liebe.“

INFO Das Programm fürs Jubiläumsjahr 15. Mai Tageskulturfahrt nach Alt-Kaster mit Führung 18. Mai Vortrag Teloy-Mühle. „Künstler, Gräber und Gelehrte – der Nordfriedhof in Düsseldorf. Klaus Siepmann. 13. Juni 19.30 Uhr: Mundart-Stammtisch im Haus Latum.

Die Spuren dieser Verbundenheit sind sichtbar. Im Blick hatte der Verein stets die Pflege der Denkmäler, des Brauchtums und der Mundart. Die dahinter stehende These: Geschichte, Kunst, Architektur und Stadtbildgestaltung sind eine wichtige Voraussetzung für das Bewahren, aber auch das Anpassen an die Zukunft. Dabei wollen die Ehrenamtler die Herausforderungen einer sich ständig verändernden Gesellschaft nicht aus den Augen verlieren. „Der Heimatkreis bewahrt die Tradition, geht aber mit der Zeit. Wir nutzen digitale Formate zur Kommunikation, um Position zu beziehen und uns mit der Gesellschaft und den Mitgliedern zu vernetzen“, meint Jürgens.

Angesichts des Jubiläums wird zurückgeblickt: „Zu den Höhepunkten, die aufgrund unserer Aktivitäten entstanden sind, gehören die umfangreiche Umgestaltung des Vorplatzes der St. Stephanus-Kirche, die Latumer Brücke mit dem Brückenwächter sowie die teils in Eigenregie renovierte Teloy-Mühle.“ Die Mühle ist inzwischen zum Heimatkreis-Domizil geworden. An der Instandsetzung hat der ehemalige Vorsitzende Franz-Josef Radmacher einen großen Anteil. Er und Franz-Josef Forsen gehören zum Gründungskomitee von 1971 und werden anlässlich des Festakts mit Ehrengästen wie der NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach, Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und Bürgermeister Christian Bommers geehrt. Das Programm ist mit Lied-, Mundart- und Festvorträgen – unter anderem zum Thema „Neue Erkenntnisse zum Kirchspiel Lank“ mit Christoph Reichmann – abwechslungsreich gestaltet. Die Besucher erhalten unter dem Titel „50 Jahre Heimatkreis Lank“ eine Jubiläums-Broschüre mit den wichtigsten Informationen sowie einen Ansteckbutton. Wer an der Veranstaltung teilnehmen möchte, kann sich bei Helga Ebner, 02150-1217, oder unter anmeldung@heimatkreis-lank.de melden.