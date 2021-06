Stromleitungen in Meerbusch : Trassenkorridore im Raum Osterath stehen seit Montag fest

Die Maste, die zuletzt im Umfeld der Umspannanlage Osterath gebaut wurden, haben mit der Anbindung des Konverters noch nichts zu tun. Sie sind bereits genehmigt und für ein anderes Amprion-Vorhaben. Foto: Wolfgang Miller

Osterath Die Stadt Meerbusch kritisiert die „merkwürdige Informationspolitik“ des Netzbetreibers Amprion. Die Genehmigung für den geplanten Bau des Konverters in Osterath steht noch aus.

Die Bundesnetzagentur hat am Montag die Trassenkorridore für die Stromleitungen Ultranet und A-Nord festgelegt. Beide Vorhaben bilden den sogenannten Korridor A und beginnen bzw. enden in Osterath. Für die Stromleitung A-Nord legte die Bundesnetzagentur einen rund 102 Kilometer langen Trassenkorridor fest. Dieser beginnt bei Borken und endet in Osterath. Der festgelegte rund 30 Kilometer lange Abschnitt für die Stromleitung Ultranet geht von Osterath bis Rommerskirchen.

Die Verwaltung der Stadt Meerbusch zeigte sich am Montag überrascht über die öffentliche Bekanntmachung der Trassenkorridore für Pressevertreter. Dass eine Entscheidung der Bundesnetzagentur anstehe, sei bekannt gewesen. Der Justiziar der Stadt Meerbusch, Marc Saturra, sagt jedoch: „Die Informationspolitik des Netzbetreibers Amprion ist merkwürdig: Zuerst wird die Presse informiert und dann die Kommunen.“ Denn die Vertreter öffentlicher Belange sind erst am Dienstag (8.6.) von Amprion zu einer Videokonferenz zur Stromleitung A-Nord eingeladen. Die Information zum Trassenkorridor für die Stromleitung Ultranet habe man am Montag per Mail erhalten, dazu sei von Amprion keine weitere Info-Veranstaltung geplant.

„Grundsätzlich war der Verlauf der Trassen klar“, sagt ein Stadtsprecher. Beide enden bzw. beginnen in Osterath. Genau dagegen richtet sich auch die Klage der Stadt Meerbusch. „Die Verfassungsbeschwerde richtet sich gegen die Festlegung von Osterath als Netzverknüpfungspunkt.“ Begründet wurde sie von Anfang an auch damit, dass der gesetzte „Zwangspunkt“ eine ergebnisoffene Prüfung von räumlichen Alternativen für die Verknüpfung von A-Nord und Ultranet von Beginn an nicht zugelassen habe. „Dadurch kam es auch nicht zu einer Abwägung der gegensätzlichen Interessen“, sagt der Sprecher. Eine rechtsstaatliche Planung müsse aber auch immer Alternativen ins Blickfeld nehmen. Das Ergebnis der Verfassungsbeschwerde steht noch aus. Ebenso die Entscheidung zum Bau des geplanten Konverters in Osterath. Über die Baugenehmigung entscheidet der Rhein-Kreis Neuss. Erst wenn der Bau genehmigt ist, kann die Anbindung vom Konverter zur Umspannanlage Osterath geplant werden. Dafür müssten zwei weitere Masten errichtet werden, sagt eine Amprion-Projektsprecherin.