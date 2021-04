Freizeit in Meerbusch : Osterspaziergang durch Osterath

Bei einem Osterspaziergang lässt sich der schöne Stadtteil Osterath mit all seiner Kultur, Tradition und Geschichte erkunden. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Osterath In dem ehemaligen Dorf und rundherum gibt es einiges zu entdecken. Schützen, Bauern und Künstler haben Osterath geprägt. Was wissen Sie über Osterath? Bei unserem Quiz können Sie es erfahren.

An den Osterfeiertagen soll das Wetter freundlich sein. Und da in der aktuellen Situation große Feiern und Besuche bei Freunden und der Familie nicht in gewohntem Rahmen stattfinden können, bietet es sich an, die Feiertage an der frischen Luft zu verbringen.

Bei einem schönen Osterspaziergang kann man in den Dörfern Meerbuschs viel entdecken. Unser Vorschlag: Machen Sie einmal eine Entdeckungstour für Groß und Klein durch Osterath, entdecken Sie Kultur und Geschichte im Ort und beantworten dabei die kniffligen Fragen, die wir in unserem Quiz zusammengetragen haben. Finden Sie die richtigen Antworten und setzen Sie aus den vorangestellten Buchstaben das Lösungswort zusammen. Kleiner Tipp: Es handelt sich um einen Apostel aus der Ostergeschichte.

Info Meerbuschs westliches Dorf Geschichte Die Ortschaft Osterath ist vermutlich zwischen 9. und 12. Jahrhundert entstanden und wurde 1970 nach Meerbusch eingemeindet. 1974 sollte der Ort Teil von Düsseldorf werden, was jedoch per Klage vor dem Verfassungsgericht verhindert wurde. Zahlen Auf einer Fläche von rund 12 Quadratkilometern leben heute etwa 13.000 Menschen.

Wir starten auf dem Kirchplatz von St. Nikolaus an der Hochstraße 13. Hier steht ein schöner Brunnen, der dem Namenspatron der Kirche gewidmet ist. Er wurde 1997 von dem damals in Meerbusch lebenden Künstler Wilhelm Hable entworfen. Die Szene auf der Brunnenschale zeigt den Heiligen Nikolaus wie er drei Kinder, die auf einem Fluss trieben, vor dem Ertrinken rettet.

Der Nikolausbrunnen wurde von Wilhelm Hable gestaltet. Foto: Angelika Kirchholtes

Frage Wo war Nikolaus Bischof?

B: in Rom

Der Osterather Rathauspark bietet neben einem Spielplatz für Kinder auch Kunst, etwa den stilisierten Stuhl aus afrikanischem Granit. Im Hintergrund zu sehen ist der Ständebaum. Foto: RP/Angelika Kirchholtes

P: in Myra

F: in Tours

Von der alten Kirche ist nur der Kirchturm erhalten, an dem sich eine ganz besondere Uhr befindet. Wie man diese lesen kann, ist auf einer Stele vermerkt. Links neben dem Eingang zu St. Nikolaus befinden sich zwei über 300 Jahre alte Grabsteine, die früher auf dem alten Kirchhof standen. Dieser befand sich dort, wo heute die neue Kirche steht. Der obere ist dem damaligen Pastor Ludgerus Lauchten gewidmet, der andere erinnert an das nur siebenjährige Kind Adolphus Schürmanns.

Von der Kirche aus geht es vorbei an ehemaligen Gehöften aus bäuerlicher Zeit, wie dem Ackers- und dem Plöneshof, durch die Hochstraße. Die Strecke erinnert an die Landwirtschaft, die früher viele Dörfer am Niederrhein geprägt hat.

An der Kreuzung Hochstraße-Meerbuscher Straße befindet sich die Schützenplastik von Cl-An Barthelmess. Der Künstler, der heute im Düsseldorfer Stadtteil Urdenbach lebt, hat sich dabei an der Kunst des japanischen Origami orientiert. Bei genauer Betrachtung ist das Prinzip der Papierfaltung in der Plastik zu erkennen. Den Mittelpunkt bildet eine hohe Stütze aus Edelstahl, an deren Spitze sich ein stilisierter gefalteter Vogel befindet. Rund um den Pfahl sind die Silhouetten von Schützen in Form eines mittelalterlichen Wehrturms quasi aus dem Edelstahl herausgeschnitten. Sie marschieren um die Stange mit dem Königsvogel.

Frage Wann wurde die Osterather Schützenbruderschaft gegründet?

E: 1475

L: 1750

U: 1830

Nur wenige Meter von Barthelmess Werk entfernt in der Kaarster Straße sind vor dem Haus Nr. 14 in den Boden bronzene Kacheln eingefügt. Sie nennen die Namen von ehemaligen jüdischen Mitbürgern, die in der Nazizeit aus Meerbusch deportiert und ermordet wurden.

Frage Wie nennt man solche Erinnerungstafeln, wie es sie überall in Deutschland gibt?

M: Gedenksteine

T: Stolpersteine

S: Erinnerungssteine

Rechts geht es dann in ein kleines Gässchen, das Erschsträßchen, und weiter geradeaus bis zum Bommershöferweg, dem wir bis zum Friedhof folgen. Bei einem kurzen Gang über das Areal fällt der Blick auf große Familiengrabsteine, wie sie früher üblich waren. Wir können je einen Stein „Plöneshof“, „Gompertzhof“ und „Familie Bommers“ entdecken.

Auf dem Gelände des Friedhofs befindet sich zudem ein modernes Trauermal, das von Will Brüll geschaffen wurde, der bis zu seinem Tod in der Osterather Turmwindmühle lebte. Eigentlich war es als Mahnmal der Versöhnung für einen Friedhof in Kaliningrad (Königsberg) gedacht. Jedoch wurde diese Idee nicht realisiert. Das Objekt besteht aus sechs stilisierten Figuren mit gesenkten Köpfen, die sich an Schultern, Armen und Händen zu einem Kreis vereinen.

Frage Wo befindet sich ein weiteres Werk von Will Brüll in Osterath?

S: vor dem alten Rathaus

R: in einem Kreisverkehr

E: vor einem Kindergarten

Nach Querung der Westumgehung geht es in die freie Natur, über den Schweinheimer Weg zum Hingstenweg. Hier befindet sich nicht nur ein altes Backhaus, sondern gleich daneben auch eine kleine Kapelle, die vom „Artillerie-Corps Osterath 1921“ aus alten Feldbrandsteinen des ehemaligen Holzschneiderhofs 2016 errichtet wurde. Wer mit dem Fahrrad oder zu Fuß hier vorbei kommt, kann sich neben der Kapelle auf dem „Schweinheimer Kirchplatz“ niederlassen, beten und die Landschaft genießen.

Frage Welcher Heiligen ist die Kapelle gewidmet?

A: Agnes von Böhmen

U: Barbara von Nikomedien

O: Klara von Assisi

Wir queren die Krefelder Straße und wandern kurz durch das Gewerbegebiet und hinter dem Baumarkt entlang, ehe wir zur Kapellenstraße kommen. Hier entdecken wir an der Kreuzung mit der Jahnstraße eine weitere restaurierte Kapelle. Dann geht es wieder zurück ins Zentrum. Zum Ende des Spaziergangs kann man sich im Osterather Rathauspark erholen. Ein Spielplatz lädt die Kinder zum Toben ein, die Eltern können sich an der Natur und einem künstlerischen Objekt erfreuen. Bei diesem handelt es sich um einen stilisierten Stuhl aus afrikanischem Granit.

Frage Wer hat das Objekt gefertigt?

T: Ewald Mataré

W: Peter Rübsam