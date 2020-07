Gastronomie in Meerbusch : Bunter Hahn wird zum Camino

Büderich Emanuel da Silva hat fast fünf Jahre Erfahrung im Luca gesammelt. Ab Freitag, 3. Juli, will er die Gäste in Büderich im eigenen Restaurant mit großer Terrasse verwöhnen.Trotz Neueröffnung gelten natürlich auch dort die üblichen Corona-Bestimmungen.

Es ist sein erstes eigenes Restaurant: „Ich wollte mich selbstständig machen und dann habe ich von den frei werdenden Räumen hier erfahren.“ Erfahrung hat Emanuel, der auch als „fränkischer Portugiese“ bekannt ist – in Portugal geboren, in Franken aufgewachsen und seit zehn Jahren im Rheinland zuhause ist – in der „Trattoria Enoteca Luca“ in Büderich gesammelt. Dort war Emanuel, der in Portugal geboren, in Franken aufgewachsen und seit zehn Jahren im Rheinland zu Hause ist, viereinhalb Jahre angestellt: „Ich habe es bis ins Management geschafft.“ Seine Fertigkeiten setzt er jetzt mit einer Chef-Köchin und dem siebenköpfigen Team im „Camino“ um. Der Name steht frei interpretiert für ‚Weg zur Gemütlichkeit‘“, erklärt der gelernte Restaurant-Fachmann. Er möchte, dass sich die Gäste bei ihm wohlfühlen. Solange die Corona-Auflagen gelten, finden im Innenraum 46 und auf der Terrasse 120 Personen Platz. Grundsätzlich werden die Gäste mit Gerichten aus der mediterranen und deutschen Küche verwöhnt. Von Pasta-Gerichten über Rinderroulade bis hin zur Dorade und Gambas ist alles dabei. Und Regional-Saisonales kommt ebenfalls nicht zu kurz: „Die Spargel- oder Gänsezeit findet auch bei uns statt.“