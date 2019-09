Großer Feuerwehreinsatz : Schon wieder ein Strohballenbrand in Meerbusch

Rund 300 Strohballen auf dem Feld des Landwirts Heinrich Leuchten in Ilverich brannten lichterloh. Foto: FW Meerbusch

Am Wochenende musste die Feuerwehr erneut wegen brennender Strohballen ausrücken. Zudem wurden in der Stadt mehrere Wartehäuschen zerstört. Ob es zwischen den Vorfällen einen Zusammenhang gibt, ist noch unklar.

Um 23.30 Uhr klingelte am Samstagabend das Telefon von Heinrich Leuchten. Am Apparat die Feuerwehr – mit einer schlechten Nachricht: Denn zu diesem Zeitpunkt standen bereits rund 300 Strohballen des Ilvericher Landwirts in Flammen. Hinzu kommt, dass es für Leuchten der bereits zweite Sachschaden durch einen Brand ist.

Erst am Sonntagmorgen waren die Löscharbeiten beendet. Die Feuerwehrleute waren abwechselnd rund zehn Stunden im Einsatz. . Foto: FW Meerbusch

Um kurz vor 23 Uhr war die Meerbuscher Feuerwehr alarmiert worden. Anschließend waren insgesamt 35 Einsatzkräfte mit sechs Fahrzeugen vor Ort, um den Brand zu löschen. Der Einsatz dauerte rund zehn Stunden, erst um neun Uhr des nächsten Morgens waren die Lösch- und Aufräumarbeiten abgeschlossen. Der Grund für den großen Zeitaufwand war, dass ein Löschen von dicht gepressten Strohballen kaum möglich ist und darüber hinaus Löschwasser weitere Schäden im Boden verursachen würde. Deshalb ließen die Feuerwehrleute die Ballen kontrolliert abbrennen und sicherten gleichzeitig die Einsatzstelle, sodass sich der Brand nicht durch Hitzestrahlung oder Funkenflug weiter ausbreiten konnte.

Mitarbeiter des städtischen Bauhofs kehrten die Scherben an den zerstörten Haltestellen zusammen. Foto: Verena Bretz

Heinrich Leuchten schätzt den entstandenen Sachschaden auf 6000 bis 8000 Euro. „Ich hatte eigentlich einen guten Vorrat aufgebaut, doch jetzt wird es langsam eng“, erzählt er. Denn bei einem Brand im Mai waren bereits 50 Ballen des Landwirts zerstört worden.

Die Polizei hat derweil Ermittlungen zur Klärung der Brandursache eingeleitet. Heinrich Leuchten ist dagegen sicher, dass es sich um Brandstiftung handelt. Denn die Ballen seien unter einer Folie sicher geschützt gewesen. „Die fangen nicht einfach so an zu brennen“, sagt er.

Ein anderes Argument für seine These ist, dass es nahezu gleichzeitig zu dem Brand in Ilverich auf der anderen Rheinseite im Düsseldorfer Stadtteil Lohausen zu einem weiteren Brand kam. Dort standen 250 Strohballen in Flammen. „Wir prüfen, ob es zwischen den Fällen einen Zusammenhang gibt“, heißt es von Seiten der Polizei des Rhein-Kreises Neuss.

Ohnehin lässt sich in diesem Jahr eine Häufung von Strohballenbränden erkennen. Im Juni hatten in Nierst rund 400 Exemplare gebrannt, zudem gab es diverse Vorfälle im benachbarten Düsseldorf. „Ich bin gespannt, ob ich den Rest meines Strohs noch in den Winter retten kann“, sagt Leuchten.

Der Landwirt glaubt jedoch nicht nur an eine Brandstiftung, sondern vermutet auch, dass es sich um dieselben Täter wie im Mai handeln könnte. Grund für diese Annahme ist, dass es neben den brennenden Strohballen noch zu mehreren Fällen von Vandalismus im Meerbuscher Stadtgebiet kam. Insgesamt wurden Glasscheiben an neun Wartehäuschen in den Stadtteilen Ilverich, Strümp, Büderich und Lank-Latum demoliert. Die Stadt schätzt den Schaden pro zerstörter Scheibe auf rund 1000 Euro. Einen ähnlichen Vorfall gab es in diesem Jahr schon einmal, nämlich Anfang Mai, als auch die Strohballen von Heinrich Leuchten abbrannten. Aus Sicht des Landwirts ein Indiz für einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen.

Die Polizei des Rhein-Kreises äußert sich dazu jedoch noch verhalten. Man wolle derzeit nicht über einen Zusammenhang spekulieren, sagte ein Sprecher. Trotzdem wurden auch in diesem Fall Ermittlungen aufgenommen.