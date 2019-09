Chaplins Underground : Neue Kleinkunstbühne für Büderich

Kultur im Dämmerlicht: Gastronom Marco Vieten will die Besucher mit Livekonzerten und Kleinkunst ins „Chaplins Underground“ in Büderich locken. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

In der Kellerbar unter dem Yomaro an der Dorfstraße gibt es demnächst Kultur aller Genres. „Chaplins Underground“ heißt das neue Wohnzimmer für Nachtschwärmer. Premiere ist am 12. September mit einem Best of Poetry Slam.

Die Reise in die Vergangenheit beginnt am versteckten Seiteneingang. Ein paar Treppenstufen hi­nunter, um die Ecke, und schon steht der Besucher mittendrin: schummrige Beleuchtung, gemütliche Chesterfield-Sofas, nostalgische Kronleuchter, viel dunkles Holz, im Hintergrund Musik, vergilbte Plakate und gerahmte Schwarz-Weiß-Fotos. Was an die sogenannten Speak­easies erinnert – das waren die geheimen Kellerbars zu Zeiten der US-Prohibition, als Alkohol verboten war – soll in Büderich der neue Treffpunkt werden für alle, die Lust auf einen guten Drink, entspannte Stimmung und Kultur haben.

In der nostalgischen Bar nebenan können die Besucher Longdrink-Klassiker und Snacks genießen. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Marco Vieten, der gemeinsam mit seinem Vater Goran Milosevic (56) seit 13 Jahren das Café Aroma, die Kastanie Meerbusch und seit mittlerweile fünf Jahren das Yomaro an der Dorfstraße betreibt, will die schmucke Kellerbar unter dem Yomaro nun endlich für alle Meerbuscher öffnen. „Bislang haben wir hier nur ein paar private Events organisiert“, sagt der 32-Jährige. „Aber von Beginn an war der Reiz da, auch den Untergrund öffentlich zu nutzen.“

INFO „Grand Opening“ mit Musik Ende Oktober Ort Chaplins Underground, Dorfstraße 26 in Büderich unter dem Yomaro Programm Donnerstag, 12. September, Best of Poetry Slam, 20 Uhr (Einlass 19), VVK und AK 8 Euro, Samstag, 5. Oktober, Leo Grande - Unpopuläre Popmusik aus Berlin, 21 Uhr (Einlass 19), Eintritt frei, Freitag, 8. November, Franziska Schicketanz, 21 Uhr (Einlass 19), Eintritt frei, Grand Opening mit Meerbuscher Musikern Ende Oktober (Termin wird noch bekannt gegeben) Aktuelles www.chaplinsunderground.de, Facebook, Instagram.

Der passende Name war schnell gefunden: „Chaplins Underground“. Der junge Gastronom erklärt: „Charlie Chaplin passt einfach gut zu der Zeit. Aber wir wollten hier keine Charlie-Chaplin-Gedenk-Location draus machen.“ Deshalb blieb irgendwann nur noch der Name Chaplin übrig – und ein Charlie Chaplin-Outfit, das dezent an der Garderobe hängt.

Die „Flüsterkneipe“ besteht aus zwei Räumen: Eines ist das Kultur-Wohnzimmer, in dem neben Sesseln und Sofas auch Flügel und Schlagzeug stehen. Am frisch gestimmten Piano sitzt Marco Vieten selbst jeden Tag. „Aber ich bin weit davon entfernt, mich Musiker zu nennen.“ Auch am Schlagzeug hat er einmal in der Woche Unterricht. Der schlauchartige Raum war wohl einst eine Kegelbahn. „Aktuell wird im hinteren Bereich noch eine extra Kleinkunstbühne gebaut, dafür machen wir einen Durchbruch“, erzählt Marco Vieten. Pünktlich zum ersten Konzert am 5. Oktober soll die Bühne fertig sein. Im anderen rund 50 Quadratmeter großen Raum ist die Bar, ausgestattet mit hölzernen Wartehallenbänken. Dort gibt es klassische Drinks und unkomplizierte Snacks. Bei den Livemusik-Events will Marco Vieten zusätzlich einen Barkeeper engagieren.

Eine Location wie das „Chaplins Underground“ hat bislang in Büderich gefehlt, meint Marco Vieten, der eine Leidenschaft für Musik und alte Einrichtungsstücke hat. „Man kann hier toll essen, aber wenn man gegen 22 Uhr noch einen Drink bei guter Livemusik nehmen möchte, dann gibt es das bislang nicht.“ Vieten, der gute Kontakte in die Musik- und Kulturszene in Meerbusch und Umgebung hat, will das „Chaplins Underground“ behutsam etablieren. „Ich bin offen für alles.“ Eine regelmäßige Jazz-Jam-Session kann er sich vorstellen, Fotoausstellungen, vielleicht auch eine Silvesterparty. „So ein Ding lebt von der Community“, sagt er. „Ich hoffe, dass sich hier Künstler treffen und vernetzen und sich dadurch immer wieder neue Events ergeben.“

Los geht’s am Donnerstag, 12. September, mit einem Best of Poetry Slam; das soll es künftig regelmäßig geben. Zur Premiere haben sich bekannte Slammer wie Luca Swieter, Theresa Hahl und August Klar angekündigt, moderiert und mitveranstaltet wird die Gedichte-Schlacht von dem Krefelder Dichtkünstler Johannes Floehr. Die nächste Veranstaltung ist am Donnerstag, 14. November.

Hinzu kommen Konzerte in Kooperation mit dem Düsseldorfer Livemusik-Veranstalter „Stadtklang“, das erste ist am Samstag, 5. Oktober. Dann tritt die Berliner Band „Leo Grande“ im Chaplins Underground auf. Gespielt wird deutschsprachiger Folkpop mit geistreichen Texten zum Nachdenken und Schmunzeln. Im November, und zwar am Freitag, 8. November, tritt die 26-jährige Musikerin Franziska Schicketanz im Büdericher Untergrund auf. In den melancholischen Texten der Wahl-Kölnerin geht es meist um Liebe.