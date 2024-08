Gastronomie in Meerbusch Das Café Diva ist Teil eines Trios

Im idyllischen Ortskern von Lank trifft man gleich mehrfach auf Aziz Boulhrir. Mit seinem Geschäftspartner Sebastian Heinen führt er in enger Nachbarschaft drei gastronomische Betriebe: das Restaurant Alte Weinschenke am Markt, das zuletzt hauptsächlich als Eventlocation genutzte Diva Kitchen & Bar – und nun auch das neu eröffnete Café-Bistro Diva in den Räumlichkeiten des früheren Café Kaffeemone. Komplett umgestaltet und edel möbliert, präsentieren sie sich schick, gemütlich und einladend. In diesen schönen Tagen wird gern auch draußen auf der Sonnenterrasse Platz genommen.