Auf ein Getränk mit Sascha Berning „Gebrochene Zehen liste ich gar nicht auf“

Neben seiner Familie mit drei Töchtern spielt der Sport eine Hauptrolle im Leben von Sascha Berning. Und zwar von frühester Jugend an. Über Jahre war es der Fußball, bis er für sich den Kampfsport entdeckte und ihn zu seinem Beruf erkor. Sascha Berning ist einer der zwei Betreiber des Atis Clubs. Ein schickes Studio, in dem allerlei Arten von Selbstverteidigung, Kampfkunst und Kampfsport gelehrt werden, darunter Boxen, Brazilian Jiu Jitsu und Inayan Eskrima, spezialisiert auf den Einsatz von Waffen. Bei unserem Treffpunkt am Vormittag ist es noch ruhig im Atis Club. Wir nehmen Platz in der Lounge und sind schnell beim Du.