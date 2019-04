Ferienprogramm der VHS : Sprachen lernen in der Oster-Akademie

Premiere bei der Meerbuscher Volkshochschule: Zum ersten Mal hat sie in den Osterferien sieben Sprachkompaktkurse angeboten. 57 Teilnehmer haben das intensive Kurz-Programm gebucht. Fortsetzung in den nächsten Ferien ist geplant.

Die erste Woche der Osterferien steht bei der VHS in ihrem Gebäude an der Hochstraße in Osterath ganz im Zeichen der Sprachen. Wer seine Französischkenntnisse für den nächsten Urlaub oder seine Grundwissen für die nächste Englischprüfung noch einmal auffrischen wollte, war bei den Ferien-Komptaktkursen genau richtig. Die viertägigen Intensivkurse in Französich, Niederländisch, Englisch und Spanisch hat die VHS zum ersten Mal angeboten. „Ich freue mich, dass schon jetzt fast 60 Menschen teilnehmen. Es ist schön zu sehen, dass sich so viele für Sprachen interessieren“, sagt VHS-Leiterin Beatrice Delassalle-Wischert, die diese Kurse ins Leben gerufen hat und „sehr glücklich“ über die große Resonanz der Teilnehmer war.