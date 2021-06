Impfungen im Rhein-Kreis Neuss : Bürger müssen bei Terminvergabe für Impfung Geduld haben

Rhein-Kreis Neuss Ab 7. Juni ist bundesweit die Impfpriorisierung aufgehoben. Das ist aber nicht gleichbedeutend damit, dass allen Impfwilligen im Rhein-Kreis Neuss auch sofort ein Impfangebot unterbreitet werden kann.

Mehr als 200.000 Menschen haben im Rhein-Kreis Neuss im Impfzentrum, in den Krankenhäusern und bei den niedergelassenen Ärzten bereits eine Erstimpfung gegen eine Infektion mit dem Coronavirus erhalten. Ab Montag, 7. Juni, ist bundesweit die Impfpriorisierung aufgehoben.

„Die Aufhebung der Priorisierung ist nicht gleichbedeutend damit, dass allen Impfwilligen auch sofort ein Impfangebot unterbreitet werden kann“, weisen Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und Gerhard Steiner, Vorsitzender der kassenärztlichen Vereinigung darauf hin, dass bei der zu erwartenden hohen Nachfrage die begrenzte Menge an Impfstoff weiter der limitierende Faktor für den Impffortschritt ist. „Bitte haben sie dabei Verständnis, wenn nicht jeder Impfwunsch unmittelbar in den ersten Wochen erfüllt werden kann. Bis zum Ende des Sommers wird aber jeder ein Impfangebot erhalten“, so Petrauschke und Steiner.