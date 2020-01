Neue Öffnungszeiten für die Müllentsorgung : Wertstoffhof öffnet künftig einen Tag mehr

Einen Großteil des entsorgten Abfalls machen Elektrogeräte aus. Etwa fünf bis zehn Kilogramm davon würden die Meerbuscher jährlich entsorgen, schätzt Schönmackers-Mitarbeiter Christoph Mehring. Foto: Viktor Marinov

Die Meerbuscher entsorgen immer mehr verwertbaren Müll. Deshalb hat die Anlage in Strümp ihre Öffnungszeiten erweitert.

Freitag, 14 Uhr: Trotz Regen und herbstlicher Kälte kommen auf den Wertstoffhof fast im Minutentakt die Meerbuscher, um ihren Sondermüll zu entsorgen: Fernseher, Batterien, Glühbirnen, alte Schätze aus dem ausgemisteten Keller. Es wird immer mehr weggeschmissen, sagen Harald Helesky und Christoph Mehring. Die Firma Schönmackers, bei der die beiden angestellt sind, betreibt die Anlage seit ihrer Eröffnung 2010. Damals, erzählt Mehring, hätten täglich rund 30 Bürger dort ihren Müll entsorgt. Heute seien es im Schnitt 300, an manchen Tagen im Sommer bis zu 500. Auf diese steigende Nachfrage reagiert nun der Wertstoffhof. Seit Beginn des Jahres hat er von Dienstag bis Samstag auf, also an fünf statt der bisherigen vier Tage.

Der Wertstoffhof kommt gut an bei den Meerbuschern, sagt Helesky. Daran sind er und sein Kollege Mehring wohl nicht ganz unschuldig. Die zwei sind so etwas wie die Müll-Lotsen in Strümp, sie wissen genau, welcher Abfall in welchen Eimer gehört. Eigentlich ist alles ausgeschildert, doch bei manchem kommt man schnell ins Grübeln. Sind die Kleiderbügel nun eher Metall oder Plastik? Gehört die Tür mit dem Metallrahmen direkt in den Sperrmüll oder wegen des wertvollen Materials lieber nicht? Mehring und Helesky verraten gern die Antworten und navigieren die Besucher zwischen den aufgereihten Containern.

Info Schadstoffmobil steht im Januar zwei Mal bereit Öffnungszeiten 2020 hat die Anlage an der Berta-Benz-Straße 10 an fünf Werktagen der Woche geöffnet: dienstags bis freitags von 9.30 bis 18, samstags von 9 bis 14 Uhr. Schadstoffe Stoffe wie Öl und Farbe werden vom Schadstoffmobil angenommen. Die nächsten Termine in Strümp: Freitag, 17. Januar, 9.30 bis 16 und Samstag, 25. Januar, 9-14 Uhr.

Auch das Konsumverhalten der Bürger hat sich geändert, beobachten die zwei Müll-Lotsen. Wie sonst kaum jemand können sie täglich beobachten, wie schnell unerwünschte Gegenstände zum Abfall werden. Das gilt vor allem für Elektrogeräte. Fünf bis zehn Kilogramm Elektroschrott entsorgt jeder Meerbuscher jährlich, schätzt Mehring. Fernseher und Handys, die teilweise noch funktionieren, verlieren ihren Platz in der Hosentasche oder im Wohnzimmer und landen in einen der grünen Container in Strümp. Mehring versucht in solchen Fällen, an das Gewissen der Meerbuscher zu appellieren. „Die Zeitspannen werden immer kürzer“, sagt er.

Harald Helesky begrüßt jeden Besucher der Anlage und hilft dabei, den richtigen Abfallbehälter für ihren Müll zu finden. Foto: Viktor Marinov

Wenn ein Fernseher fünf Jahren aushalte, sei das heute schon außergewöhnlich. Funktionsfähige Sachen könne man doch noch gebrauchen. Am Wertstoffhof aber hört dann selten jemand solchen Ratschlägen zu, der neue Fernseher hat dann ja schon den Platz im Wohnzimmer erobert.

Ein Schatz aus dem ausgemisteten Keller – der goldene Schirmständer. Foto: Viktor Marinov

Immerhin wird vieles, was in Strümp weggeschmissen wird, recycelt. Elektrogeräte werden nach Grevenbroich verfrachtet, wo sie für ihre Wertstoffe zerlegt werden. Bauschutt verarbeitet eine Firma in Kaarst zu Material für den Straßenbau. Holz wird in Krefeld neu verwertet. Für die Entsorgung in Strümp müssen die Meerbuscher meist nichts bezahlen, denn der Werstoffhof wird über die Abfallgebühren finanziert. Gebühren fallen erst bei Bauschutt oder Altreifen an. Bei Papier, Metall oder Glas gilt – die Entsorgung haushaltsüblicher Mengen kostet den Bürgern nichts. „Da ist Augenmaß gefragt“, sagt Helesky. Wenn jemand einen ganzen Einkaufswagen voller Batterien vorbeibringen würde, könne er das nicht umsonst annehmen.

Die Entsorgungsgebühren sind 2020 übrigens zum zweiten Mal in Folge gesunken. Zahlte man 2019 jährlich für einen 60-Liter-Mülleimer 94 Euro, sind es im neuen Jahr 88 Euro. Je größer der Behälter, desto höher auch der Preisnachlass für das aktuelle Jahr. Bei 120-Liter-Mülleimern etwa beträgt die Gebühr 163 Euro, das sind zwölf Euro weniger als im Jahr davor.

Man könnte denken, dass mehr Müll eine gute Nachricht für die Entsorger sei. Die Strümper Müll-Lotsen machen sich über diese Entwicklung eher Sorgen. Aber jemand muss es auffangen. Also sind sie froh, dass der Wertstoffhof im neuen Jahr auch am Dienstag geöffnet hat. Dann könne man die zunehmende Belastung besser auf die Woche verteilen, hoffen sie. Wenn ein Stammkunde vorbeikommt, gibt er ihnen manchmal Trinkgeld. Im Sommer auch gern mal eine Flasche kühles Wasser, sagt Helesky. „Hier gibt es nur selten einen, der meckert.“