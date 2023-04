Türkisches Restaurant in Meerbusch Im „Weinwerk“ wird jetzt auch gekocht

Yaprak Sarma, also gefüllte Weinblätter mit Joghurtcreme, Icli Köfte (Bulgurkugeln gefüllt mit Linsen) oder Mücver, Gemüse-Reibekuchen auf Knoblauch-Joghurtcreme: Wer diese Vorspeisen in der Tageskarte liest, weiß, was ihn erwartet. „Eigentlich wollten wir gar nicht sooo türkisch kochen“, sagt Taskin Koc und lacht. Aber die Gäste hätten ihn nach und nach ermuntert, mehr aus seiner türkischen Heimat auf die Karte zu nehmen. Und so gibt es Karides Güvec (Garnelen in Tomatensauce), Kalkan Fileto (Steinbutt mit Bratkartoffeln) oder den Klassiker Deniz Levregi Fileto, Wolfsbarsch mit Gemüse.