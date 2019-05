4. Meerbuscher Gesundheitstag im September : Meerbuscher sollen gesund bleiben

Beim „4. Meerbuscher Gesundheitstag“ auf dem Gelände der St. Mauritius Therapieklinik können sich Bürger über Gesundheitsthemen informieren. Mediziner Dietrich Grönemeyer hält einen Vortrag unter dem Motto „Fit bis 100“.

Grönemeyer kommt nach Meerbusch. Eintrittskarten für ein Konzert von Musiker Herbert Grönemeyer können aber nicht gekauft werden. Denn sein Bruder, der wohl nicht weniger bekannte Arzt Dietrich Grönemeyer, tritt am 14. September (10 bis 19 Uhr) beim 4. Meerbuscher Gesundheitstag „Meerbusch.Bleib.Gesund“ auf dem Gelände der St. Mauritius Therapieklink in Osterath auf.

Grönemeyers Vortragsthema: „Fit bis 100“ – also, wie man bis ins hohe Alter gesund bleibt. Ein Blick auf die demografische Entwicklung zeigt, dass das ein immer wichtiger werdendes Thema ist. „Der medizinische Fortschritt rast. Spezialisierung und Technisierung rauben einem fast dem Atem – so schnell entwickeln sie sich. Der Körper gerät mehr und mehr in den Fokus, der Mensch als Einheit von Körper, Seele und Geist aber leider aus dem Blick. Doch der Mensch ist keine Maschine und Heilung keine ‚Reparatur‘. Vertrauen, Empathie, Information – das muss der Dreiklang sein“, schreibt Dietrich Grönemeyer auf seiner Website.