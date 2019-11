BUND-Ortgsruppe Meerbusch : Repaircafé: Zweite Chance für den Staubsauger

Am Sonntag nutzten viele Meerbuscher das Angebot der BUND-Ortsgruppe Meerbusch. Neun Ehrenamtler reparierten kaputte Dinge.

Nach 45 Minuten kann Stephan C. aus Büderich wieder strahlen: Sein alter Miele-Staubsauger aus den 1980er Jahren brummt wieder tiptop. Matthias Nerger hat das gute Stück repariert. Der Lanker arbeitet hauptberuflich bei der Landesregierung, ehrenamtlich ist er zum dritten Mal als Reparateur im Repaircafé Meerbusch dabei. „Der Kondensator war durchgeschmort“, so sein knappes Urteil. „Keine große Sache.“

Dafür sitzen an diesem Nachmittag neun Ehrenamtler in den Räumen der Evangelischen Kirchengemeinde Lank. Und der Andrang ist enorm: „Wir werden heute förmlich überrannt“, sagt Andrea Blaum, Meerbuschs BUND-Vorsitzende. Nach wenigen Minuten sind schon mehr als 20 Nummern verteilt, die Besitzer warten mit ihren Lampen, Toastern, Kaffeemaschinen und Mixern geduldig im Vorraum, bis sie aufgerufen werden.

Zum ersten Mal sind an diesem Nachmittag Rainer Liewer und Klaus-Peter Heidbreder von den Computerfreunden Niederrhein dabei. „Wir haben heute schon geholfen, Fotos von einer Digitalkamera auf den Rechner zu überspielen, und jetzt reparieren wir gerade einen Drucker“, sagt Liewer, der seit neun Jahren ehrenamtlich Senioren in Sachen Internet und Co. betreut und Interessierten an diesem Nachmittag die Vorteile des Betriebssystems Linux erklärt. „Reparieren statt Wegwerfen, das schont auch die Umwelt“, sagt er.