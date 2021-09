Kultur in Meerbusch : Kunst und Musik im Freiraum Ossum

Ossum Angelika Kraft, Svenja Neuendorf und Roland Giersch laden am Sonntag zu einem musikalisch untermalten Kulturfest ein. Unter anderem sind Alphorn-Klänge zu hören. Auch die Kapelle St. Pankratius ist für Besucher geöffnet.

Bereits zum dritten Mal können Interessierte am Sonntag, 19. September, im Freiraum Ossum ein gemixtes Kulturprogramm erleben. „Der große Zuspruch und der Erfolg haben uns Mut gemacht“, sagen die Veranstalter Svenja Neuendorf und Roland Giersch vom Atelier Stein trifft Holz sowie Angelika Kraft von der Atelier-Galerie-Kraft. Sie haben in diesem Jahr neun Künstler und Künstlerinnen eingeladen, die ein vielfältiges Kunst-Spektrum zeigen.

So präsentieren Svenja Neuendorf und Roland Giersch in ihren dortigen Atelierräumen Stein- und Holzskulpturen. Angelika Kraft ist mit Malerei und Fotografie vertreten, und Andreas Rybak bringt Malerei sowie Zeichnungen mit. Ole & Vero, die ebenfalls in Ossum arbeiten, stellen Arbeiten aus, die mit Lack- und Acryl-Techniken erarbeitet wurden. Sie experimentieren gern und vermuten, ihre künstlerische Veranlagung von den Großeltern und auch Eltern geerbt zu haben. Mit Holzskulpturen und Drucken dagegen beschäftigt sich die ausgebildete Baumschulmeisterin und autodidaktische Holzbildhauerin Sonja Kreutzer aus Korschenbroich: „Ich schätze den Werkstoff Holz weniger als Material, als den Baum als Wesen. Durch das Ausarbeiten der Jahresringe zeige ich die erhabene Kraft, die darin gebannt ist und mache sie gleichfalls haptisch erlebbar.“ Uli Fern, der in Bösinghoven lebt und einige seiner Arbeiten bereits im Juni in der Atelier-Galerie-Kraft in Osterath gezeigt hat, ist mit Ölmalerei vertreten, während Philipp Monien für das Messermachen regelrecht brennt und Beispiele seiner Messerschmiedekunst präsentiert.