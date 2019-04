IHK vermittelt behinderten Azubi : Der neue Kollege ist behindert – na und?

Der IHK-Inklusionsberater verhilft Meerbuscher Agenturchefin zum Auszubildenden.

(RP) Für Tanja Schantz ist der Name ihrer Online-Marketing-Agentur Programm – mit „yourschantz“ möchte sie in erster Linie die Chancen ihrer Kunden mithilfe eines durchdachten Auftritts im Internet und in den Sozialen Medien verbessern. Darüber hinaus hat sie jetzt aber auch einem jungen Mann mit Behinderung eine Chance gegeben. Nämlich die, in ihrer Meerbuscher Agentur eine Ausbildung zum Mediengestalter Digital und Print zu machen.