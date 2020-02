Stadtplanung : Ideenwettbewerb für Areal Böhler II

15 Architekturbüros können sich für die Gestaltung des etwa zwölf Hektar großen Erweiterungsgeländes bewerben.

Dass das Gelände des Areal Böhler weiter bebaut werden soll, ist seit längerem klar. Im Planungsausschuss beschlossen die Politiker nun die Aufstellung des Flächennutzungsplans für das Areal Böhler II. Der Investor der etwa zwölf Hektar großen Fläche ist nun am Zug, einen Text für die Auslobung eines Gestaltungswettbewerbs zu verfassen. Dann berät die Politik darüber und bringt ihre Wünsche ein. „Wir möchten gerne einen Kindergarten und einen Grundschulstandort auf dem Grundstück“, sagt Michael Assenmacher, Technischer Beigeordneter.

Der neue Eigentümer eines erheblichen Teils der Flächen des Gebiets strebt in Zusammenarbeit mit der Politik und der Verwaltung eine Mischung aus Wohnen, Geschäften, Gewerbe, sozialen Einrichtungen sowie Wasser- und Grünflächen an. Die Grenzlage zu Düsseldorf macht eine enge Absprache mit der Landeshauptstadt erforderlich. Das betrifft insbesondere den Trassenverlauf der geplanten U81. „Wie viel Platz benötigt die Rheinbahn, wo sind die Haltestellen?“, diese und andere Fragen wird Assenmacher bei einem Termin mit Düsseldorfs Verkehrsdezernentin Klaudia Zuschke im März ansprechen. Bereits vor gut drei Jahren hatte das Amt für Verkehrsmanagement einen groben Plan vorgestellt.

Allerdings änderten sich zwischenzeitlich die Pläne. Gegen den Bau der Linie, die den Düsseldorfer Flughafen mit dem Neusser Hauptbahnhof verbinden soll, wurde außerdem Klage eingelegt. Bis die Landeshauptstadt mit den Planungen so weit fortgeschritten ist, dass die Trasse feststeht, kann es also noch einige Jahre dauern. „So lange können wir nicht warten“, stellte Assenmacher klar. Die U81 soll in jedem Fall über die Böhlerstraße und die Kevelaerer Straße sowie den Handweiser fahren. Für die Planung des Areals soll deshalb Fläche für die Trasse freigehalten werden.