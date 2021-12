Freizeit in Meerbusch : Gestickte Weihnachtsgrüße

Büderich Ida Glavas aus Büderich fertigt in Handarbeit schöne Präsente und gibt auch Kurse. Die 28-Jährige empfängt in ihren Workshops Teilnehmerinnen jeden Alters.

Die 28-jährige gelernte Logopädin hat vor einiger Zeit aus ihrem Hobby einen Beruf gemacht. Inzwischen hat auch sie immer wieder dazugelernt und gibt ihre Erfahrung an die Menschen weiter, die die Stickkunst als eine der ältesten Form der Textilveredelung lernen wollen. Zu ihnen gehören Victoria Castro, Caren Weißenberg, Yasemin Müller und Carolin Brühl, teils aus Aachen und Köln angereist – die sozialen Netzwerke fördern den unbegrenzten Austausch. „Mein Mann hat mir die Teilnahme an diesem Workshop zu Nikolaus geschenkt. Der fertige Stickrahmen ist ein Geschenk für uns beide“, erzählt Yasemin Müller aus Büderich. Auch die anderen Damen sticken das von Ida Glavas in einem Stickrahmen vorgezeichnete Motiv, um unter anderem mit einem gestickten „Feliz Navidad“ einen außergewöhnlichen Weihnachtsschmuck in das Zuhause zu bringen: „Obwohl Motiv und Technik ähnlich sind, sieht die fertige Stickerei unterschiedlich aus. Jede Stickerin bringt ihren eigenen Stil mit hinein.“ Wo begonnen wird, wie der jeweilige Faden weitergeführt oder auf der Rückseite verknotet wird, erfahren die Workshop-Teilnehmerinnen von Ida Glavas. Sie sieht genau hin und gibt Tipps: „Die schwarzen Linien des vorgezeichneten Motivs werden zum Schluss weggeföhnt.“ Aus Erfahrung weiß sie, dass diese persönliche Anleitung – zum Stickrahmen gehören farbiges Garn, feine Nadeln und eine Schere – sehr viel wirkungsvoller ist als eine „trockene Erklärung“ am Bildschirm.