Borussia-Fan züchtet besondere Rasse : Diese Hühner aus Meerbusch legen grüne Eier

Meerbusch Markus Löschner ist Fan von Borussia Mönchengladbach. Was liegt da näher, als aus Liebe zu seinem Verein Hühner zu züchten, die grüne Eier legen?

Auf dem Grundstück am Buschend leben – neben den fünf Zwerghühnern in einer eigenen Voliere – 15 Hennen, ein Hahn und sieben Küken. Von Katze, Hasen und den beiden Hunden, die auch zur Familie gehören, ganz zu schweigen. Und weil sich die Zucht im Laufe der Zeit immer mehr ausgeweitet hat, hat Löschner, der tagsüber im Vertrieb eines Telekommunikationsunternehmens arbeitet, in Willich zusätzlich ein Feld mit 5000 Quadratmetern angepachtet. Dort leben noch einmal vier Hähne und 71 Hennen.

„Ich kannte das noch von früher aus der Verwandtschaft”, erzählt Löschner. „Da war das ganz normal, dass es draußen einen Stall gab, in dem Hühner lebten.” Als er sich vor mehr als drei Jahren dazu entschied, sich auch Hühner anzuschaffen, gab ihm ein Freund den Tip: „Kauf Dir doch Grünleger.” Denn so heißt die Rasse, die grüne Eier legt. Dahinter stehen zwei Hühnerrassen: einmal die Araucana. Diese Rasse züchtet er auf dem Feld in Willich. Und dann die Silverudds blue – das sind die, die auch in Strümp leben. Und die eben jeden Tag ein Ei legen – wie man das so macht als Huhn. Ein Grünleger-Huhn kommt auf 180 bis 200 Eier im Jahr. Im Gegensatz zu Zuchthühnern: Die sollen in der kurzen Zeit, in der sie überhaupt Eier legen, im Jahr auf 300 kommen.