Unfall in Langst-Kierst : Hubschrauber rettet Verletzten von Baustelle

Der verletzte Bauarbeiter wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht Foto: RP/Feuerwehr Meerbusch

Langst-Kierst Ein Arbeiter hat sich am Donnerstag bei einem Sturz schwer verletzt. Er musste per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dominik Schneider

(RP) Am Donnerstagvormittag kam es auf einer Baustelle an der Schützenstraße in Langst-Kierst zu einem folgenschweren Arbeitsunfall. Aus bislang ungeklärten Gründen stürzte dabei ein Arbeiter aus drei Metern Höhe ab und verletzte sich beim Sturz schwer.

Die Feuerwehr Meerbusch und der Rettungsdienst der Johanniter Unfallhilfe wurden alarmiert, auch ein Hubschrauber wurde zur Unglücksstelle geschickt, er konnte mit Unterstützung der Feuerwehr auf einem nahe liegenden Feld gelandet werden. Die Feuerwehr brachte die Retter samt Ausrüstung von dort zu dem Verletzten.

Dieser wurde nach der medizinischen Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht, wo seine schweren Verletzungen weiter behandelt werden.