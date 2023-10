Verein in Meerbusch „Heute lächelt keiner mehr über uns“

Vor genau 30 Jahren, am 25. Oktober 1993, trafen sich in der Gaststätte Alt-Lank 21 Damen und Herren, um die Hospizbewegung Meerbusch zu gründen. Nach den notwendigen Formalitäten und Vorbereitungen nahm der eingetragene Verein im Februar 1995 seine Arbeit auf. Das wurde am Mittwoch im Gartencenter Selders mit ehrenamtlichen Mitarbeitern, Mitgliedern des Vereins und Personen, die mit der Hospizbewegung beruflich verbunden sind, gefeiert. Dazu hatte man sich einiges einfallen lassen.