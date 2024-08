Hofläden in Meerbusch Viel Herzblut für 13 Sorten Tomaten

Das komplette Gemüse – Obst wird in geringen Mengen zugekauft – wird Montags- und Donnerstagsnachmittags im Hofladen verkauft, außerdem stehen die Webers zweimal in der Woche auf dem Markt in Krefeld. An diesen vier Verkaufstagen geht auch alles weg, was auf den Feldern und im Gewächshaus geerntet wurde. „Bei uns bleibt ganz selten etwas übrig“, sagt Marlies Webers, die noch ein großes Hobby hat: das Einmachen. Ihre Marmeladen sind der Verkaufsschlager im Hofladen, aber auch Gurken oder Gemüse legt sie in Essig ein und hat sowieso für alles ein Rezept parat. Beispiel: runde Zucchini. Normalerweise kennt man ja die länglichen, aber rund? „Ganz lecker“, sagt sie. Einfach im Ganzen kochen, dann etwas aushöhlen, eine Füllung nach Wunsch mit Hack und Feta, Deckel wieder drauf, mit Käse überbacken – und fertig ist eins von vielen Gerichten, die sie aus dem Ärmel schüttelt. Ihr ganz persönliches Lieblingsrezept sind Antipasti (s. Infokasten), die sie auch immer wieder den Kunden empfiehlt. Oder Tomatenmark, das man auch selber zubereiten kann. „Dafür nimmt man am besten unsere San Marzano Tomaten.“