Bildung in Meerbusch Musikschule könnte 20 Prozent teurer werden

Ein Vergleich mit den drei anderen Musikschulen im Kreis zeigt zudem, dass die Gebühren in Meerbusch aktuell unterdurchschnittlich sind. So zahlt man für eine Stunde in der Musikalischen Früherziehung in Meerbusch 271 Euro, die Musikschule der Stadt Neuss verlangt 276 Euro, in Dormalgen sind 312 Euro zu zahlen und die Musikschule des Rhein-Kreis Neuss kostet für die selbe Leistung 324 Euro. Auch beim Einzelunterricht liegt die Meerbuscher Einrichtung auf dem selben Level oder unter den Kosten der anderen Häuser – und auch dort sind Preisanpassungen in den kommenden Monaten wahrscheinlich.