Campingplatz in Meerbusch : Nach dem Hochwasser kommt das Aufräumen

Das Hochwasser hat das gesamte Gelände des Campingplatzes mit stinkendem Schlamm bedeckt. Foto: RP/Dominik Schneider

Meerbusch Durch den Starkregen wurde der Campingplatz in Langst-Kriest überflutet. Die Betreiber arbeiten an der Wiedereröffnung – auch mit der Hilfe der umliegenden Landwirte.

Es war der Dienstag vor dem großen Unwetter, als Rainer Breitbach und sein Team vom Campingplatz Rheincamping entschieden, dass sie den Platz räumen werden. „Wir arbeiten seit langer Zeit mit der Hochwasserschutzzentrale in Köln zusammen, und die Werte, die uns von dort übermittelt wurden, haben uns zu diesem Entschluss bewogen“, sagt Breitbach heute – und er ist froh, diese Entscheidung auf sich genommen zu haben. Denn auch eine Woche nach dem Starkregen, der in weiten Teilen Westdeutschlands hohe Schäden angerichtet hat, steht auch sein Campingplatz noch in Teilen unter Wasser. Der Boden ist tief und rutschig, überall stehen große Pfützen, und der stinkende Rheinschlamm ist bis in die Gebäude und Container vorgedrungen. Die letzten Campingwagen, die noch da sind, gehören den Mitarbeitern und stehen etwas abseits auf einer Anhöhe.

Doch das große Aufräumen hat begonnen, die Mitarbeiter des Campingplatzes schrubben und spritzen den Schlamm aus den Waschräumen, dem Büro, dem Kiosk und der Bar. Langsam kommt das Ausmaß des Schadens zum Vorschein: Der Platz wird bis mindestens Ende des Monats nicht nutzbar sein, alle Buchungen werden storniert. Den Großteil der Möbel konnten die Mitarbeiter vor dem Wasser auf das Dach der Strandbar retten, trotzdem ist der Schaden enorm. „Inklusuvie der ausgefallenen Buchungen rechnen wir mit einem Verlust im hohen fünfstelligen Bereich“, sagt Rainer Breitbach. „Durch das Hochwasser haben wir die besten Tage der Saison verloren.“

Info Camping direkt am Rheinufer Lage Der Campingplatz liegt östlich von Langst-Kierst, direkt am Anleager der Kaiserswerther Rheinfähre und nur wenige Meter vom Fluss entfernt. Öffnung Sobald auf dem Platz wieder Gäste empfangen werden können, wird dies auf der Website des Campingplatzes mitgeteilt. Infos Alle Informationen sowie Kontakt gibt es im Internet unter www.rheincamping.com.

Den Kopf lässt er dennoch nicht hängen. Man habe in den vergangenen Jahren gut gewirtschaftet, habe damit gerechnet, dass irgendwann Ähnliches passiert. „Ich habe keine Existenzängste. Und man wird mich auch nicht klagen hören – dazu haben die Menschen Grund, die durch die Katastrophe wirklich alles verloren haben, und da gehören wir definitiv nicht zu“, sagt der Betreiber von Rheincamping.

Die Leitung des Campingplatzes, Gonzalo Raul Zapata, Rainer Breitbach und Markus Brix (v.l.) packen beim Aufräumen mit an. Foto: RP/Dominik Schneider

Dass der Schaden nicht noch höher ausgefallen ist, liegt auch daran, dass der Platz rechtzeitig evakuiert wurde. „480 Camper mussten wir vom Feld schicken. Einige davon haben uns ausgelacht, wollten nicht weg. Aber im Nachhinein zeigt sich: Die Entscheidung war richtig.“

Rund einen Kilometer zieht sich der Campingplatz direkt am Rheinufer entlang. Der hintere Bereich ist noch immer unter Wasser, und der Fluss ist nur ein paar Meter entfernt. „Wenn das Wasser steigt, kommt es von Norden und dem Fähranleger im Süden und schließt uns hier ein“, weiß Breitbach aus Erfahrung. Seit 2008 betreibt er mit seinem Team den Campingplatz, 2013 gab es schon einmal eine Flut. „Die hatte aber längst nicht die Ausmaße wie das, war wir hier erleben“, sagt Breitbach.

Dass die Situation am Meerbuscher Rheinufer noch halbwegs glimpflich ausgegangen ist, dafür ist Rainer Breitbach vielen Menschen dankbar. „Mein Team hat sich wirklich ins Zeug gelegt, alle Menschen rechtzeitig vom Platz weg und das Inventar in Sicherheit zu schaffen. Und auch jetzt geben sie alles, damit wir möglichst bald weitermachen können. Aber auch die Nachbarn haben uns unter die Arme gegriffen, wo wir es gebraucht haben. Die Anwohner von Langst-Kierst waren da, und die Landwirte Roos, Neukirchen und Hilgers haben uns mit ihren Maschinen geholfen, wir durften unsere Fahrzeuge auf ihre Felder stellen. Auch die Unternehmen Landtechnik Deussen und Landhandel Bolten waren da, als wir in Not waren. Ich bin wirklich beeindruckt von so viel nachbarschaftlicher Hilfe in einer schweren Zeit“, sagt Breitbach gerührt. Vom Wasser- und Schifffahrtsamt hat er einige Anker zur Verfügung gestellt bekommen, mit denen er die Container auf seinem Gelände gegen das Wegschwimmen sichern konnte. Die Campingwagen des Teams stehen in Sicherheit, etwas erhöht auf einem Stück Land, dass ihnen vom dortigen Bauern zur Verfügung gestellt wurde. „Diese Menschen sind Freunde, Gäste in unserer Bar, man kennt sich. Aber dass sie auch in Zeiten der Not an unserer Seite stehen, das werde ich ihnen nie vergessen.“

Die Mitarbeiter, die ebenfalls auf dem Platz wohnen, haben ihre Campingwagen auf einer Anhöhe in Sicherheit gebracht. Foto: RP/Dominik Schneider

Doch so sehr sich Breitbach und sein Team über diese Hilfe freuen, so sehr ärgern sie sich über die Schaulustigen, die trotz Absperrung auf ihr Gelände kommen. „Sie lachen und gaffen und machen Fotos von uns, wenn wir vollständig verdreckt im Schlamm arbeiten. Dafür habe ich kein Verständnis“, so der Campingplatz-Betreiber.