Großprojekt in Meerbusch Nächster Abschnitt beim Konverter-Bau

Nun laufen auf der Konverterbaustelle unter anderem die Arbeiten am Fundament. Dazu der Leiter der Bautechnik: „Wir wollen so schnell wie möglich aus der nassen Erde raus kommen, dann wird das Arbeiten sehr viel einfacher und sauberer.“ Die Sickergruben, in denen künftig Regenwasser gesammelt und ins Erdreich geleitet wird, sind bereits fertiggestellt. In der kommenden Woche ist die Trafobank an der Reihe. Diese soll im sogenannten Gleitbauverfahren errichtet werden, dafür wird ausnahmsweise auch nachts gearbeitet. Die entsprechende Genehmigung liegt vor, in den vergangenen Tagen wurden Informationsschreiben an die Anwohner zugestellt. „Durch dieses Verfahren wird die Wand in nur fünf Tagen anstatt mehreren Wochen auf die Höhe von 18 Metern gezogen“, sagt Wirachowski. Bei diesem Verfahren wird die Schalung, also die Gussform des Bauwerks, mitgeschoben und muss nicht aufwendig umgesetzt werden, allerdings muss bei diesem Vorgehen rund um die Uhr gearbeitet werden. In den kommenden Wochen finden außerdem noch weitere bodennahe Arbeiten statt. „Wenn die Anlage dann in die Höhe wächst, wird das super spannend“, kündigt Wirachowski an.